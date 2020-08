광물공사, 칠레 광업 웨비나 개최

해외자원개발 언택트 민간지원…캐나다, 중국도 추진

[아시아경제 문채석 기자]한국광물자원공사는 20일 칠레 해외 자원 개발 진출에 관심이 있는 국내 기업을 대상으로 '칠레 광업 웨비나'를 열었다고 밝혔다.

약 80분간 진행한 이날 웨비나엔 칠레의 동위원회와 투자청의 관계자가 참여해 자국의 경제와 광업현황 등을 발표했다.

광물공사에선 칠레 사무소장이 현지 진출 방안에 대해 소개했다.

공사 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 장기화돼 이번 언택트 형태의 민간지원 행사를 기획하게 됐다"며 "칠레에 이어 해외 사무소가 있는 캐나나, 중국과도 웨비나를 추진할 계획"이라고 말했다.

광물공사는 이와 함께 국별 실무투자가이드 책자 무료 배포, 해외 광업전문기관 온라인 교육 수강료 지원 등 민간기업의 해외자원개발 지원에 속도를 낼 예정이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr