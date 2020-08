하리수 "하루 수입? 행사 2개에 1억"…대시한 연예인 70명

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 겸 배우 하리수가 재혼에 대한 생각과 수입에 대해 밝혔다.

지난 18일 유튜브채널 '연예 뒤통령이진호'에는 '하리수가 직접 밝힌 루머와 진실 '남친과 재혼? 하루 수입 1억?' [인터뷰]'라는 제목의 인터뷰 형식의 영상이 올라왔다.

해당 영상에서 하리수는 "하루 1억 수입이 사실이냐"는 질문에 "그렇다. (전성기 때) 행사 2개 뛰면 1억을 벌었다"고 말했다.

또 하리수는 "한국보다 중국에서 10배 더 벌었냐. 그럼 하루에 10억 벌은 거냐"라는 질문에 "그런건 아니고 한국 전성기 때 같이 중국에서 벌은 거다"라고 말했다.

이어 "다시 과거로 돌아가도 커밍아웃을 하겠냐"라는 질문에 하리수는 그럴 것이라고 답했다.

하리수는 "다시 태어난다면 트랜스젠더가 아닌 여자로 태어나고 싶다"면서도 "커밍아웃 후 힘들었어도 잃은 것보다 얻은 게 더 많았다"고 말했다. 이어 커밍아웃을 하지 않고 연예계에 데뷔하려 했지만 호적 때문에 못 했다고 설명했다.

대시했던 연예인이 100명 이상이냐는 질문에는 "100명은 아니고 70명 이상은 된 것 같다"고 말했다.

하리수는 "탑급 연예인도 당연히 있었다"면서 "데뷔 전에도 인기 많았다. 그땐 제가 트랜스젠더인지 모르고 접근하는 분들이 많았다. 그땐 모른 채로 만남을 이었다. 그러다 하리수로 활동할 때 그분을 만났다. 저는 못 알아봤는데 그분이 '예전에 저랑 식사한 적 있지 않느냐'고 하더라"고 덧붙였다.

재혼에 대한 질문에는 "현재는 반반이다. 연애는 연애, 결혼은 결혼이다. 결혼 생활에 대해 좋은 것도 있지만 연애만 굉장히 좋은 게 있다. 요즘 인기 드라마인 '한번 다녀왔습니다'에서의 그런 느낌이라고 생각하시면 좋을 것 같다"고 답했다.

한편, 하리수는 MBN 예능 '보이스트롯'에 출연하고 있다.

