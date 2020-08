'예배 강행 논란' 한교연 "대면 예배 사주한 것 아냐" 해명

[아시아경제 강주희 인턴기자] 개신교 단체인 한국교회연합(한교연)이 수도권 교회를 대상으로 한 정부의 '비대면 예배' 조치에 거부 움직임을 보여 논란을 빚은 가운데, 한교연이 "대면 예배를 하라고 사주한 게 아니다"라고 해명했다.

언론 보도 등에 따르면, 한교연은 20일 "비대면 예배가 어려운 작은 교회들의 호소를 외면할 수 없어서 지원하겠다는 취지로 보냈던 것"이라며 "오해의 소지가 있을 수 있어 바로 수정 내용을 발송했다. 그 표현이 이렇게 오해를 불러올 줄 몰랐다"고 말했다.

이어 "정부 조치를 어기라는 것이 아니라 저희가 정부에 재고를 요청하는 등 힘쓰고 있으니 걱정 말고 목회하라는 취지"라고 덧붙였다.

앞서 한교연은 전날(19일) 소속 회원들에게 '긴급 공지사항'이라는 제목의 문자메시지를 발송했다.

해당 메시지에는 "한교연에 소속된 교단과 단체는 현 정부가 발표한 수도권 지역 교회의 예배 금지 명령을 받아들일 수 없다", "우리는 생명과 같은 예배를 멈춰서는 안 된다", "모든 책임은 한교연이 함께 지겠다" 등 정부의 조처에 불복하겠다는 취지의 내용이 담겨 논란을 불러일으켰다.

한교연 측이 수정·발송한 두 번째 문자메시지에는 "예배 금지 명령을 받아들일 수 없다" "모든 책임을 지겠다" 등의 내용은 삭제됐다.

앞서 한교연은 같은 날 발표한 '한국교회와 정부를 향한 호소문'에서도 "기독교에서 예배는 영적 호흡이요, 생명의 양식을 공급받는 통로이기에 (대면 예배를) 급작스럽게 중단하라는 것은 교회들이 겨우 숨 쉬고 있는 산소호흡기를 떼라는 것과 마찬가지"라며 "정부가 서울과 경기도 내 모든 교회에 대면 예배를 금지하는 조치를 내린 것에 대해서는 재고를 요청한다"고 밝힌 바 있다.

