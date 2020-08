충남, 자영업자에 고용보험료 30% 지원 ‘최장 3년’

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도가 지역 소규모 자영업자의 고용보험료를 지원한다.

도는 20일 한국서부발전, 충남경제진흥원장과 ‘충남 자영업자 고용보험료 지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

협약은 ‘충남 소상공인 사회보험료 지원사업’의 연장선에서 체결됐으며 그간 이 사업에 포함되지 않았던 자영업자를 지원해 사각지대를 해소한다는 데 의미를 둔다.

현재 충남지역 전체 자영업체는 30만8000여명으로 집계된다. 이중 24만7000여명(전체의 80.2%)은 고용인력 없이 운영된다. 이는 소규모 영세 자영업 비중이 높은 실정을 반영하는 수치로 그나마도 자영업자의 고용보험 가입률은 821명(0.27%)에 불과하다.

이에 도는 고용보험에 가입한 지역 1인 자영업자와 10인 미만의 근로자를 고용한 자영업자에게 최장 3년간 고용보험료의 30%를 지원한다는 방침이다.

이를 위해 한국서부발전은 자영업자의 고용보험 가입 촉진 명목으로 사업비 9000만원을 경제진흥원에 지원할 계획이다.

양승조 충남도지사는 “충남은 이번 고용보험료 지원을 통해 영세 자영업자의 경영안정 기반을 확보하고 사회안전망이 확충될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

