동작구, 2020. 대학연계 평생교육 수강생 모집

24일부터 5개 대학 7개 프로그램 수강생 모집… 9월부터 11월까지 운영 ▲동작-이화 아카데미 ▲시니어건강여가지도사 과정 ▲VR/AR제작자 되기 과정 등

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 대학의 우수한 교육 인프라를 활용해 주민에게 평생교육을 제공하기 위해 '2020. 대학연계 평생교육 프로그램'을 선정, 24일부터 수강생을 모집한다.

지난달 대학연계 평생교육 프로그램 운영 수탁기관 모집으로 ▲지역리더 양성과정 ▲직업능력교육 ▲4차산업혁명 전문과정 ▲인문교양·문화예술 등 4개 분야에 5개 대학(15개 프로그램)이 신청, 최종 심사결과 7개 프로그램이 선정됐다.

먼저 이화여대의 ‘동작-이화 아카데미’는 지역리더 양성과정으로 ▲마을공동체 만들기 ▲지역 인재로 거듭나기 ▲세상을 바라보는 눈 키우기 주제를 다룰 예정이다.

직업능력교육 분야로는 숙명여대의 ‘시니어건강여가지도사 과정’과 경기대의 ‘아동요리지도자 과정’이 선정됐다.

시니어건강여가지도사 과정은 ▲시니어건강놀이지도사 1급 ▲웃음코칭지도사 1급 자격증을, 아동요리지도자 과정은 한국아동요리지도 1급 자격증을 각각 도전한다.

4차산업혁명 전문과정 분야에는 숭실대의 ▲실생활로 접하는 파이썬 과정 ▲VR/AR제작자 되기 과정을, 인문교양·문화예술 분야에는 숙명여대의 ‘식음료, 새롭게 발견하기’와 총신대의 ‘내 손안의 작은 피아노, 칼림바’ 프로그램을 진행한다.

참여를 희망하는 주민 또는 지역 내 직장인은 9월11일까지 구청 홈페이지를 통해 신청가능하다. 모집인원 초과 시 전산 추첨으로 수강생을 선정하며, 강의는 9월부터 11월까지 각 대학교 강의실에서 진행한다. 단, 코로나19 지역사회 확산으로 강의 일정이 연기되거나 온라인 교육으로 변경될 수 있다.

자세한 사항은 구청 홈페이지 또는 교육정책과로 문의하면 안내받을 수 있다.

구는 사회적 거리두기 2단계 격상에 따라 8월 동네배움터 오프라인 프로그램을 비대면 온라인교육으로 변경하고 온라인 학습자를 추가 모집한다.

모집 프로그램은 ▲노량진2동 ‘댓츠올 손뜨개’, ‘수묵화 필 무렵’ ▲상도1동 ‘시 노래 창작과정’, ‘독서모임’ ▲상도4동 ‘붓으로 캘리그라피’, ‘요령껏 예술가’ ▲사당2동 ‘서양공예 마크라메’, ‘페이퍼아트’ 등이다.

신청을 원하는 주민은 구청 홈페이지 교육포털 페이지를 통해 가능하다.

윤소연 교육정책과장은 “대학연계 평생교육 프로그램을 통해 대학의 우수한 교육 인프라를 활용한 양질의 평생교육을 주민에게 지원하게 됐다”며 “코로나19 확산 방지를 위한 철저한 개인 방역수칙 준수를 당부드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr