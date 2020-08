나만의 바에서 한잔~ 집에서 즐기는 밀크 칵테일 레시피

코로나19 여파로 우리 사회가 본격적인 ‘언택트 시대’에 접어들면서, 집에서 음주를 즐기는 홈술족을 넘어 집의 한 공간을 바(bar)처럼 만들어 술을 즐기는 홈바족이 늘고 있다. 특히, 요즘같이 폭염과 열대야로 더운 날씨에는 시원함과 청량감을 동시에 주면서, 본인의 취향에 맞게 만들어 마실 수 있는 칵테일의 인기가 높다.

두 가지 이상의 음료를 섞은 것을 의미하는 칵테일은 외국 가정에서 일상적으로 만들어 즐기는 대중적인 술로 알려져 있다. 이처럼 칵테일은 집에서도 쉽게 만들 수 있으며, 누구나 취미로 제조할 수 있는 재미있는 음료다.

한편, 홈바족들 사이에서는 나만의 DIY 레시피로 더욱 맛있는 칵테일 만들기에 관심이 높아지고 있는데, 칵테일에 '우유'를 혼합하면 칵테일 본연의 맛에 부드러움까지 느낄 수 있다.

이에 우유자조금관리위원회는 집에서도 간단하게 만들 수 있으면서도 우유를 넣어 더욱 달달하고 목 넘김이 좋은 다섯 가지 '밀크 칵테일' 레시피를 소개한다.

▲ 밀크 아마레또

<재료>

우유 200ml, 바나나 1개, 아마레또 1잔, 소주 2잔, 휘핑크림?시나몬가루?얼음 약간

<만드는 방법>

1. 우유에 바나나, 얼음, 아마레또 시럽, 소주를 넣어 곱게 갈아준다.

2. 잔에 담고 휘핑크림을 올린 후, 시나몬가루를 뿌리면 완성이다.

▲ 밀크 블러썸

<재료>

우유 200ml, 큐브아이스(복숭아맛 또는 모히토맛) 1통, 자몽소주 1잔

<만드는 방법>

1. 큐브아이스를 잔에 담고 자몽소주를 붓는다.

2. 잔에 우유를 부으면 완성이다.

▲ 밀크 모히토

<재료>

우유 200ml, 애플민트 1줌, 소주(또는 럼) 1잔, 설탕시럽·얼음 약간

<만드는 방법>

1. 애플민트를 잔에 담고 시럽과 함께 으깨어 준다.

2. 잔에 소주를 붓고, 얼음을 넣은 후 우유를 부으면 완성이다.

▲ 밀크 스트로베리

<재료>

우유(얼린 것) 200ml, 우유 100ml, 딸기스무디(또는 딸기잼+사이다, 탄산수) 약간, 자몽소주(또는 럼, 보드카) 1잔, 얼음 약간

<만드는 방법>

1. 딸기스무디를 잔에 담는다. 단, 딸기스무디가 없다면 딸기잼에 사이다나 탄산수를 섞어서 부드럽게 만든다.

2. 잔에 우유 얼린 것을 곱게 갈아준 후 담는다.

3. 자몽소주와 얼음, 우유를 넣어 쉐이킹한 후 붓는다.

▲ 밀크 블루스카이

<재료>

우유 200ml, 그레나딘 시럽, 블루 퀴라소 약간, 소주(럼 또는 보드카) 1잔, 얼음 약간

<만드는 방법>

1. 컵에 얼음을 가득 담고 우유를 부은 뒤 그레나딘 시럽을 넣는다.

2. 소주와 퀴라소를 넣어 섞은 후 컵에 붓는다.

