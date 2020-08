고출력 20V MAX 충전드릴 및 슬림 그라인더 새롭게 출시! 강력한 파워로 작업 효율 높여준다

해성그룹의 전동공구 및 자동차용 모터 제조 전문기업 계양전기㈜(대표 정한수)는 강력한 파워에 내구성을 극대화한 고성능 충전드릴 4기종과 가볍고 슬림한 그라인더 1기종을 새롭게 선보인다.

최대 토크 100 N.m의 20V MAX 충전햄머드릴(기종명: DM20BLH-100E) 및 충전드라이버드릴(기종명: DD20BLH-100E) 2기종과 70 N.m 20V MAX 충전햄머드릴(기종명: DM20BLA-70C), 충전드라이버드릴(기종명: DD20BLA-70C) 2기종으로 구성된 충전드릴 4기종은 각 기종 모두 최대 전압 20V MAX의 강력한 파워에 효율과 내구성이 뛰어난 고출력 브러쉬리스 모터가 적용된 것이 특징이다.

100 N.m 충전드릴 2기종은 고출력 충전 제품 시리즈인 H-Series의 첫 번째 제품이다. 같은 급에서 최고 출력을 자랑하는 1,000W급 브러쉬리스 모터가 적용돼 극대화된 효율 및 내구성, 타사와 비교해 강력한 출력을 경험할 수 있다. 전자 제어 방식의 토크 클러치는 내구성을 더해주며, 제품 사이즈도 컴팩트하다. 다양한 산업현장에서 최상의 작업능력을 보여줄 것으로 기대되는 제품이다.

H-Series(High Performance Series)는 계양에서 새롭게 선보이는 고출력 충전 제품 시리즈다. 가장 큰 특징은 혁신적인 파워와 차별화된 성능을 선사하는 1,000W 급 브러쉬리스 모터가 적용됐다는 점이다.

출시가 예정된 70N.m 충전드릴 2기종은 효율과 내구성이 강화된 동급 최강 고출력 BLDC 모터가 적용돼 파워가 강력하다. 장시간 사용에도 편안한 그립감과 손목 피로를 최소화 하고자 전장과 무게를 최소화한 것도 장점이다. 에어 팬 유로 설계가 적용된 제품으로 제품을 사용할 때 발생되는 고온으로부터 모터의 손상도 방지할 수 있다.

금번 신제품 충전드릴 4기종 모두 사용 편의와 안전성 강화를 위한 기능 적용도 눈에 띈다.

키레스척은 13mm 풀메탈척을 사용해 거친 사용환경에도 내구성이 뛰어나며, 비트 풀림 방지를 위한 락 기능이 적용되어 있다. 콘크리트 천공 작업시 철근을 만나거나 목재 작업시 옹이나 못을 만날 경우를 대비해 전자 제어 시스템을 적용하여 사용자와 제품 모두를 안전하게 보호하며, 제품 하부에 위치한 고휘도 LED 라이트는 어두운 작업환경에서 불편함을 없애줄 뿐만 아니라 배터리의 잔량부족을 사전에 알려주는 역할도 할 수 있게 만들어져 작업시 편의성을 보다 높였다. 핸들 그립부위에는 다이아몬드 패턴이 적용되어 미끄러짐을 방지하며, 부드러운 스위치 작동성으로 장시간 사용에도 최적의 그립감을 제공한다.

새로워진 20V MAX 리튬이온 배터리(5.0Ah)는 최적의 방열 구조와 보호회로가 적용되어 배터리 효율과 수명을 극대화 하였으며, 급속충전기는 충전 중 배터리 손상을 방지하기 위한 다양한 보호기능이 적용되어 있다.

계양전기는 금번 고성능 충전드릴 4기종 출시를 기념하여 구매비용의 일정 금액을 고객에게 환급해주는 ‘고객 감사 환급 프로모션’을 진행한다. 금번 프로모션은 11월 30일까지 해당 제품을 구매하는 모든 고객을 대상으로 하며, 제품 구매 후 홈페이지 등록시 모바일 상품권 3만원을 증정한다.

금번 행사에 참여하기 위해서는 온오프라인 계양전동공구 취급점에서 제품을 구매하고 공식 홈페이지를 방문해 간단한 제품 등록 절차를 거치면 된다. 계양전기 홈페이지에 접속 후 홈페이지 우측 상단에 ‘구입 제품등록 바로 가기‘ 메뉴를 클릭하고 로그인(비회원일 경우 회원가입)을 한 뒤, 제품기종, 제조번호, 구입일, 구입처 등의 정보를 입력하고 구매 영수증 파일을 첨부하면 제품 등록이 완료된다. 이벤트에 참여하기 위해 구매 영수증은 잘 보관해두는 것이 좋다.

새롭게 출시되는 고출력 4인치 그라인더 DG100A-750SC는 컴팩트한 사이즈와 중량으로 최적의 그립감을 제공하는 제품으로, 750W 고성능 모터가 적용되어 다양한 연마 절단 작업에서 강력한 작업성능을 보여줄 것으로 기대된다. 작업 피로도 최소화를 위해 하우징을 세경형으로 설계하였으며, 전장 또한 컴팩트해 편안한 작업이 가능하다.

그라인더의 사용성을 최대화하고 더 오래 지속되고 강력한 힘을 발휘할 수 있게 누유를 방지하고 기어커버 및 패킹 그랜드를 강건하게 설계 하였으며, 모터의 핵심 부품인 아마츄어를 코팅 적용하여 작업시 발생되는 분진으로부터의 파손을 방지하였다. 사이드 스위치는 2중 구조로 설계되어 있어 동급 제품 대비 매우 편리하고 안전하며, 스핀들락 스위치를 통해 절단석, 연마석 등의 액세서리 교체 편의성을 구현하였다.

계양전기는 금번 4인치 신제품 그라인더 출시를 기념하여 휠너트 및 와셔 1세트와 4인치 연마석 2장을 특별 추가 증정한다. 금번 액세서리 추가 증정 이벤트는 한정 수량 소진시 종료된다.

계양전기 관계자는 “이번에 출시하는 충전드릴과 유선 그라인더는 2018년부터 블랙 시리즈로 변화를 주며 시장에서 호평 받고 있는 BLA 시리즈와 동일하게 고급스러운 검정색 외관으로 출시 되었다”며 “성능 및 품질에 대한 자신감을 갖고 개발해 출시하는 만큼 많은 작업현장의 필수 공구로 자리매김 하길 기대한다”고 덧붙였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr