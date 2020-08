이재명 "가정 대기 코로나 환자 급증할 수 있다" 경고

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 코로나19 2차 확산(팬더믹)이 시작됐다며 이번 확산을 '쓰나미'에 비교했다. 이 지사는 특히 이런 속도로 환자가 증가한다면 가정 대기자가 크게 늘어날 수 있다고 경고했다.

이 지사는 20일 경기도청 브리핑룸에서 열린 '대도민 긴급호소' 온라인 기자회견을 통해 "경기도는 확진자 증상 및 위험 요인에 따라 중증은 상급의료기관 격리 중환자실에, 중등도 환자는 공공병원 일반격리병실에, 무증상 및 경증환자는 생활치료센터에서 치료하고 있다"며 "하지만 생활치료센터로 감당 못하면 불가피하게 가정 대기자가 발생할 수 있다"고 우려했다.

그는 그러면서 "선진국의 경우 환자가 대량으로 발생하면 대부분 가정에서 관리되고 있다"며 "미국이나 세계보건기구(WHO)의 경우 홈케어 지침을 발표했지만 아직 우리는 가정치료 관리방법이 없는 상태"라고 전했다.

이 지사는 하지만 "현실적으로 환자가 폭증할 경우 병원이나 생활치료센터 무한 확대가 불가능하기 때문에 가정에서 치료하는 관리방식 도입이 불가피하다"며 "가정 대기자가 발생하지 않도록 부단이 노력하겠지만 안전하게 관리하는 것도 사전에 점검해야 한다"고 강조했다.

특히 "이번 코로나 바이러스는 아주 강한 상대"라며 "팬데믹의 세계에서는 위험을 예방하고 차단하는 것 못지 않게 닥친 위험을 겸허하게 인정하고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다"고 조언했다.

나아가 "경기도는 생활치료센터와 격리센터를 신속하게 확보하겠지만 예상을 뛰어넘어 확진자가 급증할 경우에 대비해 관리체계를 서둘러 만들겠다"고 약속했다.

