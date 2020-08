대구시, 80대 2명 확진된 요양원 '코호트' 격리…요양원장 남편 '고발'

요양원장 남편, 광화문집회 참석 이후 확진돼

사랑제일교회 방문 이후에도 요양원서 설교활동

20일 0시 기준 대구지역 누적 확진자 6959명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 19일 대구에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 해외유입 사례 1명을 포함해 모두 3명 발생했다.

지역사회 감염 2명 모두 수도권과 관련된 환자로, 대구시는 코로나19 확진 판명된 80대 2명이 입원한 서구에 있는 한 요양원에 대해 코호트(동일집단격리) 조치했다.

이와 함께 자가격리 지침을 어기고 해당 요양원을 들락거리면서 특정 종교 설교를 벌인 어린이집 원장을 '감염병 예방법' 위반 혐의로 경찰에 고발했다. 고발 조치된 어린이집 원장은 지난 15일 광화문집회 참석한 이튿날 확진 판정을 60대로, 요양원 원장의 남편이다.

20일 대구시에 따르면 사랑제일교회 관련 확진자(15488번째·서구)의 동선을 조사하던 방역당국이 노출된 해당 요양원에 대해 전수 조사한 결과 82세 남성과 87세 여성이 확진 판정을 받았다. 이 요양원의 직원 17명과 입소자 22명은 음성이 나왔다. 대구시는 이 요양원에 대해 추가 전파 차단을 위해 코호트 격리조치를 내렸다.

또 남구에 사는 거주자는 지난 18일 귀국한 뒤 동대구역 워크스루에서 시행한 선별검사에서 양성 판정을 받았다. 이와 별도로 달서구에 사는 43세 여성이 서울 동작구 확진자 접촉자로 분류돼 검사를 받은 결과 확진됐으나, 검사 장소가 경산이어서 경북 확진자로 분류됐다. 이로써 20일 0시 기준 대구지역 누적 확진자는 6959명으로 집계됐다.

대구에서는 지난 15일까지 43일 동안 코로나19 확진자가 나오지 않았으나, 16~18일 사흘 새 11명이 확진됐다. 이들을 포함해 16일 이후 20일까지 대구에서 발생한 지역사회 확진자 13명 모두 수도권과 관련돼 있는 것으로 파악됐다.

20일 현재 대구시가 파악한 광화문 집회 참석 인원은 57대에 나눠탄 1667명이다. 전날 267명(음성 1, 검사 진행 중 266)이 검사를 받으면서, 지금까지 검사자는 총 453명(음성 179, 검사 진행 중 274)으로 늘어났다.

한편 대구시는 자가격리 위반과 역학조사를 방해한 혐의로 어린이집 원장을 고발했다. 해당 원장은 서울 사랑제일교회 교인?방문자에 대한 자가격리 문자 통보를 받은 이후에도 지난 15일 서울 광화문 집회에 참석하고, 부인이 운영하는 요양시설을 방문해 입소자를 대상으로 설교활동을 벌인 것으로 파악됐다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr