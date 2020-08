이재명 "코로나 가용병실과 의료진 부족 우려, 도움 달라"(종합)

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 20일 경기도청에서 열린 '대도민 긴급호소'를 통해 "코로나19 2차 확산이 본격 시작됐다"며 "도내 연수 교육시설 등을 생활 치료시설로 전환하는데 각종 기관들이 도움을 달라"고 촉구했다.

또 "경기도 의료지원단 활동에 참여할 의사와 간호사 등 의료 전문 인력들의 동참과 중증환자에 대한 가용병실 확보에 관련 기관들이 적극 협조에 달라"고 요청했다.

이 지사는 이날 브리핑을 통해 "지금까지 경기도는 도민들의 적극적인 참여와 의료진, 방역 당국의 혼연일체로 대형 파도 수준의 위기를 잘 극복해 세계가 인정하는 방역성과를 거뒀다"며 "그런데 지금 쓰나미 대충격이 다시 시작되고 있다"고 경고했다.

그는 그러면서 우선 "생활치료시설 전환에 협조해 달라"며 "지금 공공기관이나 민간기업, 단체 등이 (코로나19) 심각성을 인식하지 못해 연수교육시설 등을 생활치료센터로 전환하는 데 소극적이다 보니 진척이 더디다"고 안타까움을 토로했다.

또 경기도 의료지원단 활동에 참여할 의료인들의 적극적인 지원도 요청했다.

이 지사는 "의료진에 대해 추가적인 희생을 요청하는 마음이 무척 무겁지만 도와 달라"며 "급격한 환자 증가와 생활치료시설 및 가정 대기자 시스템 확충으로 의사 간호사 등 의료 인력이 절대적으로 부족해져 가고 있다"고 호소했다.

특히 "1차 코로나 유행 당시 많은 인력이 자원봉사에 참여해 피해를 최소화하고 위기를 극복했다"며 "이번 대유행은 1차보다 훨씬 큰 규모의 증가 속도와 이전보다 많은 인력이 필요한 상황"이라고 설명했다.

따라서 "(의료)인력 부족으로 제기능을 못하거나 감염자가 가정에 방치되는 등의 상황을 막기 위해 적극적인 지원을 요청한다"며 "경기도청 혹은 도지사가 운영하는 각종 SNS로 쪽지, 메신저 기능을 활용해 신청하면 된다"고 덧붙였다.

이 지사는 중증환자용 병실 확보도 시급하다고 밝혔다.

그는 "사랑제일교회, 광화문 집회 코로나 확진자의 경우 고령자 비중이 유난히 높다"며 "고령자는 중증으로 이환되거나 치명률이 매우 높기 때문에 지금보다 훨씬 많은 중환자실이 필요하지만 도가 운영 중인 공공병원의 가용한도를 넘어서고 있어 중증 환자용 병실확보가 절실한 상황"이라고 전했다.

이 지사는 끝으로 "의료역량이 감염 총량을 넘어서면서 생활치료센터에서 감당하지 못할 경우 가정 대기자가 발생할 수 있다"며 "가정 대기자가 발생하지 않도록 부단히 노력하겠지만 (가정 대기자가 발생할 경우)안전하게 관리하는 방안도 사전에 점검하겠다"고 약속했다.

