로보어드바이저 파운트, 모바일 앱 개편… “맞춤형 큐레이션 강화”

[아시아경제 구은모 기자] 인공지능 자산관리 기업 파운트가 모바일 앱 서비스를 개편했다. 파운트는 20일 이용자들의 투자상품 선택 편의성을 높이고, 맞춤형 큐레이션 기능을 강화한 앱 개편을 진행했다고 밝혔다.

이번 개편에서 파운트는 ▲투자전략에 따른 상품추천 ▲투자성향분석 결과를 토대로 한 맞춤상품 찾기 ▲다양한 정보전달을 위한 뉴스섹션 추가 등 이용자들이 쉽게 포트폴리오 투자를 경험해볼 수 있도록 이용자 접근성을 향상시켰다.

특히 상품추천 페이지는 투자자의 객관적인 상황이나 목표에 따른 일반적인 상품추천에서 한층 업그레이드된 글로벌 이슈, 투자원금의 성격, 투자자의 생활습관 등을 기초로 한 투자전략에 따른 상품추천 방식으로 전면 개편됐다.

사회관계망서비스(SNS)에서 분류와 검색이 용이하도록 사용되는 해시태크(#)처럼 2030, 4050, 목돈, 성과, 소액, 수익성, 안정성, 적립식, 제로금리대안 등 투자전략 키워드 가운데 투자자가 원하는 키워드 선택 시 추천 포트폴리오를 정렬해 보여주는 방식이다.

각 포트폴리오에는 기본 정보와 함께 해당 포트폴리오를 추천한 배경까지 리포트로 제공돼 투자자들의 선택을 돕도록 했다. 또한 포트폴리오 투자도 키워드로 간편하게 해 이를 통해 투자자들이 글로벌 자산배분에 쉽게 접근할 수 있도록 하겠다는 전략이다.

강상균 개인자산관리사업부 사업부장은 “효율적인 글로벌 자산배분을 위한 최적의 포트폴리오 구성 방법이 궁금하다는 문의가 많았다”며 “이 같은 의견을 적극 반영해 다양한 투자전략을 기반으로 한 키워드 분류 방식을 적용해 직관적으로 포트폴리오를 선택해 투자할 수 있도록 했다”고 설명했다.

이어 “먼저 파운트에 투자를 시작한 투자자들의 데이터베이스 분석을 통해 분류되고 추천되는 만큼 이미 검증된 포트폴리오 투자상품들”이라며 “맞춤형 포트폴리오 구성에 어려움을 겪던 이용자들에게 큰 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr