가평 다녀온 전북 58번 코로나 확진자 발생

지난 14~15일 상·하행 무궁화호 열차 이용

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북에서 열차를 타고 경기도 가평군을 다녀왔던 70대 여성이 도내 58번째 코로나19 확진 판정을 받았다.

19일 전북도에 따르면 오후 8시 20분께 익산에서 홀로 거주하는 A씨가 양성 판정을 받아 도내 58번(익산 7번) 확진자로 분류됐다.

이번 확진 판정으로 익산에서는 지난 6월 26일 4번째 확진자 발생 이후 18~19일 이틀 동안 3명의 확진자가 발생했다.

A씨는 지난 14일 경기도 가평군을 방문했고 다음날인 15일 가평에서 서울을 들렸다가 익산으로 돌아왔으며, 상·하행 모두 무궁화호 열차를 이용했다.

다음날인 16일과 17일 A씨는 자택에만 머물다가 18일 마스크를 착용하고 잠시 외출했다가 돌아왔다.

이후 A씨는 19일 오전 10시께 익산시보건소에서 검체 채취를 했고 오후 8시 20분께 양성 판정을 받아 군산의료원에서 입원·치료 중이다.

보건당국은 자택과 방문지 CCTV 확인 후 소독을 실시하고 추가 동선과 접촉자를 확인하고 있다.

