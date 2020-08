'출연기자 확진' CBS 정규방송 중단…'음성' 나온 김현정 앵커 2주 격리

제작진 전원 음성 판정 받으면 20일 정오부터 정규방송 재개

김현정, 음성 판정 받았지만 지침따라 2주 자가격리

[아시아경제 김봉주 인턴기자] '김현정의 뉴스쇼'에 고정 출연하는 기자가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정돼 19일부터 정규방송을 중단하고 비상방송에 나선 CBS가 20일 정오까지 비상방송을 연장하기로 했다.

CBS 측은 19일 오후 "확진자 밀접 접촉 의심자로 코로나 검사를 받은 김현정 앵커는 음성 결과가 나왔지만 잠복기를 감안해 2주간 자가격리를 하게 된다"며 "정규방송 송출은 뉴스쇼 책임피디가 내일 오전 '양성' 판정을 받지 않으면 20일 정오를 기해 정상화할 것"이라고 밝혔다.

확진자인 출연기자와 밀접 접촉이 의심되는 뉴스쇼 책임피디의 검사 결과는 20일 오전에 나온다.

만약 검사 결과가 음성이면 20일 정오부터 정규방송을 다시 시작한다.

CBS는 "20일에도 정오까지는 방송은 중단된다. 그러나 책임피디의 검사 결과가 음성으로 나오면 김현정 앵커 대체 인력으로 손수호 변호사를 임시 진행자로 검토하고 있다"고 말했다.

또 "현재 에스엔에스에서 확진 기자가 광화문 취재 기자라거나 증상이 있었음에도 방송 출연했다는 주장은 전혀 사실 무근”이라며 광화문 취재 현장에 나갔던 취재진은 전원 음성 판정을 받았다"고 전했다.

앞서 CBS는 '김현정의 뉴스쇼'에 17일 출연한 기자가 익일 저녁에 코로나19 확진 판정을 받아 제작진 추가 감염과 코로나 확산 방지를 위해 스튜디오를 폐쇄하고 정규방송을 중단, 비상방송을 송출하기 시작했다.

