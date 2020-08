[종합]"부끄럽고 죄송하다" 5·18 묘역에 무릎 꿇은 김종인…당내서도 '호평'

김종인, 광주 찾아 무릎 꿇고 5·18 참회

통합당 "반드시 해야 할 일이었다"

민주당 "새삼 신파극"

[아시아경제 허미담 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 19일 광주 국립 5·18 민주묘지를 찾아 당의 과오에 대해 무릎꿇고 사죄했다. 보수정당 대표급 인사가 추모탑 앞에서 무릎을 꿇은 것은 이번이 처음이다. 김 위원장의 이 같은 행보에 당내에선 호평이 쏟아졌다.

김 위원장은 이날 오전 광주 북구 국립 5·18 민주 묘지를 방문해 방명록에 "5·18 민주화 정신을 받들어 민주주의 발전에 최선을 다하겠습니다"라고 적은 후, 직접 작성한 사과문을 낭독했다.

김 위원장은 "광주에서 비극적 사건이 일어났음에도 그것을 부정하고 5월 정신을 훼손하는 일부 사람들의 어긋난 발언과 행동에 저희 당이 엄중한 회초리를 들지 못했다"며 "그동안 잘못된 언행에 당을 책임진 사람으로서 진실한 사과의 말씀 드린다"고 말했다.

또 자신이 과거 신군부가 설치한 국가보위비상대책위원회(국보위)에 재무분과 위원으로 참여했던 것에 대해선 "그동안 여러 기회를 통해 그 과정, 배경을 말하며 용서를 구했지만, 결과적으로 상심에 빠진 광주 시민, 군사정권 반대한 국민에겐 쉽게 용납할 수 없는 선택이었다. 다시 한번 이에 대해 사죄 말씀드린다"고 말하며 고개를 숙였다.

이어 "역사의 화해는 가해자의 통렬한 반성과 고백을 통해 가장 이상적으로 완성되지만, 권력자의 진심 어린 성찰을 마냥 기대할 수 없는 형편에서 그 시대를 대표해 제가 이렇게 무릎 꿇는다"며 울먹였다.

그는 "부끄럽고, 죄송하고, 또 죄송하다"며 "너무 늦게 찾아왔다. 벌써 100번 사과하고 반성했어야 마땅한데, 이제야 그 첫걸음을 떼었다"고 재차 사과했다.

당내에서는 김 위원장을 향한 찬사가 이어졌다. 한때 김 위원장 체제를 연일 비판하던 장제원 통합당 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 "반드시 해야 할 일을 한 것"이라며 김 위원장의 행보를 긍정적으로 평가했다.

장 의원은 "당을 대표하는 분이 현지로 내려가 공식 사과하고 5·18 정신을 계승하겠다고 다짐한 것은 만시지탄(晩時之歎)이지만 다행"이라며 "너무도 당연한 일을 하는 것이 왜 이토록 힘들었던 것인지, 반드시 해야 할 일을 하는 것이 왜 이토록 오래 걸려야 했는지 돌아봐야 한다"고 했다.

같은 당 조수진 의원 역시 페이스북에 글을 올려 "역시 김종인답다고 생각한다. 80이 넘는 노정객이 무릎을 꿇는데 백 마디 말이 무슨 필요가 있을까"라며 "잘못된 과거사에 대한 철저한 반성은 '국민 대통합'의 씨앗이 될 것"이라고 했다.

반면 더불어민주당에선 엇갈린 반응이 나왔다. 광주 서구을이 지역구인 양향자 민주당 의원은 이날 자신의 페이스북에 "김 위원장이 5월 광주 영령 앞에 무릎을 꿇은 것은 황교안 전 대표 때는 상상도 할 수 없었던 일"라며 "통합당의 변화에 박수를 보낸다"고 했다.

다만 같은 당 정청래 의원은 김 위원장의 이 같은 행보에 "빌리 브란트 서독 수상의 흉내 내기"라고 비판했다.

정 의원은 "김종인은 빌리 브란트를 흉내 낸 것"이라며 "전두환의 국보위, 전두환의 민정당, 노태우 정권에 참여해 누릴 것은 다 누리고 인제 와서 새삼 이 무슨 신파극인가"라며 비판했다.

최고위원에 출마한 이원욱 의원 역시 "미래를 향한 다짐, 그리고 실천 없는 무릎 꿇기는 쇼에 불과하다"며 쇼라는 말을 듣지 않으려면 ▲5.18 역사왜곡처벌법 제정여부 ▲5.18 정신 헌법 반영여부에 답을 해야 한다고 했다. 이어 이 의원은 "5.18 망언으로 깊게 베인 광주시민들의 상처는 보이지 않는가"라고 일침을 가했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr