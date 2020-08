[아시아경제 박종일 기자] 19일 서대문구에 4명의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 발생했다.

53번 확진자는 농협카드 콜센터(충정로 70, 5층) 직원이며, 56번 확진자는 종로구 소재 직장 근무자다.

서대문구 53∼56번 확진자 모두 이달 18일 서대문구보건소 선별진료소에서 검사를 받았고 19일 확진 판정이 나왔다.

이들 4명의 확진자는 병상이 배정되는 대로 치료 병원으로 이송된다. 구는 이후 확진자의 집 주변으로 방역소독을 실시하고 이동 경로를 홈페이지에 게시할 예정이다.

