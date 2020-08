[포토]대경화학, 동대문구에 사랑의 마스크 1200매 기부

휘경2동 주민자치위원회 통해 동대문구에 600만 원 상당 3D케어마스크 기부

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 대경화학이 코로나19 극복을 위한 사랑의 마스크 1200매를 전달해왔다고 밝혔다.

19일 오후 3시 동대문구청 구청장실에서 유덕열 동대문구청장, 이강수 대경화학 대표, 이용식 휘경2동 주민자치위원장, 휘경2동장 등이 참석한 가운데 사랑의 마스크 전달식이 진행됐다.

이 날 경기도 포천시에 있는 합성 수지·고무 제조업체인 대경화학은 코로나19의 재확산을 방지하기 위해 평소 친밀하게 교류하던 이용식 휘경2동 주민자치위원장을 통해 동대문구에 3D케어마스크 1200매(600만 원 상당)을 기부했다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 경제활동 및 경제심리가 크게 위축돼 있는 어려운 상황에서도 동대문구를 위해 따뜻한 온정을 베풀어주신 대경화학에 감사하다”며 “전달된 사랑의 마스크를 도움이 필요한 구민에게 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

