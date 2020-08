19일 특별재난지역으로 선포된 나주시, 제천시, 음성군 등 피해 지역에 생필품 전달

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 최근 발생한 중부지방 집중호우로 산사태, 이재민 발생 등 수해를 입은 국내 자매·우호 도시가 피해를 극복하는 데 도움을 주기 위해 구호물품을 전달했다.

구는 총 13개 자매·우호도시 중 이번 집중호우로 특별재난지역으로 선포된 전남 나주시, 충북 제천시, 충북 음성군 등 5곳이 피해를 입은 것을 파악, 피해 지역에서 필요한 물품을 지원하게 됐다.

구는 컵라면, 김, 타올, 생수, 휴지, 세제, 마스크 등 총 2000만 원 상당의 생필품을 피해 지역에 전달했다.

유덕열 동대문구청장은 “구가 준비한 구호물품이 집중호우로 피해입은 자매·우호도시에게 힘이 되길 바라며, 하루속히 피해 상황이 복구되길 빈다”고 전했다.

