"왜 반말하냐"…또 아파트 경비원 폭행

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 경기도 평택에서 아파트 경비원이 또 폭행을 당하는 일이 발생했다

19일 MBC 보도에 따르면 지난 2월 평택의 한 아파트 경비실에서 한 남성이 의자에 앉아 있는 경비원에게 달려들어 멱살을 잡고 폭행했다.

경비원 박 씨를 폭행한 남성은 당시 아파트 입주자 대표회 임원이었던 A 씨로, 그는 "왜 반말을 하냐"며 폭언과 함께 경비원의 머리채를 붙잡았다.

이후 A씨는 "자신이 맞았다"며 고소하겠다고 협박했다.

경비원 박 씨는 이후에도 A 씨가 수시로 찾아와 괴롭혔다고 주장했다. 경비원은 "(A씨가) 쓸데없이 경비실 들락날락하고, 새벽에 잠잘 때 와서 깨운 뒤 앉혀놓고 이야기했다"고 말했다.

박 씨는 일자리를 잃을까 봐 고민하다 주민들의 도움을 받아 폭행을 당한 지 다섯 달이 지난 7월 말 결국 경찰에 신고했다.

A 씨는 "폭행한 것은 맞지만 박 씨가 먼저 욕설을 했다"면서 "새벽에 박 씨를 깨우는 등 괴롭혔다는 주장은 사실과 다르다"고 말했다.

검찰은 지난 12일 A 씨에 대해 폭행 혐의로 벌금 3백만 원의 약식 기소했다.

한편 박 씨는 마음의 상처를 지울 수 없다며 결국 아파트 일을 그만둔 상태다.

