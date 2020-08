[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 송혜교가 우아한 비주얼을 자랑하며 근황을 전했다.

송혜교는 18일 인스타그램에 별다른 코멘트 없이 사진 여러 장을 게시했다.

사진에는 앞머리를 내리고 올림머리를 한 송혜교가 인형 같은 비주얼로 카메라를 바라보고 있다.

1981년생으로 올해 40세가 된 송혜교는 40대라는 점이 믿기지 않은 모습으로 누리꾼들의 감탄을 자아내고 있다.

한편 드라마 '남자친구' 이후 휴식기를 갖고 있는 송혜교는 현재 차기작을 검토하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr