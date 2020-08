로봇청소기 시장 싹쓰리, 1위 브랜드는?

-에브리봇, 국내 19~20년 6분기 연속 판매량 1위 달성

-로봇청소기 판매량 상위 5개 브랜드 中 에브리봇 성장률 돋보여



로봇전문기업 에브리봇이 주력 종목인 로봇청소기 시장에서 고공행진을 이어나가고 있다. 독일에 본사를 둔 글로벌 시장조사기관 GFK의 데이터에 따르면 에브리봇이 국내 로봇청소기 전체 시장에서 19년 1월부터 20년 6월까지 18개월 연속 판매량 점유비 1위를 차지한 것으로 나타났다.

특히 에브리봇은 이 기간 로봇청소기 상위 5개 브랜드 중에 가장 높은 성장률을 보이며, 20년 5월 들어서는 2개월 연속 30%가 넘는 점유율을 기록한 것으로 나타났다. 국내 로봇청소기 시장이 약진한 것을 감안하더라도 판매량에서 압도적인 증가량을 보이며, 시장 점유비를 확대하고 있는 것으로 풀이된다.

이에 코넥스에 상장된 에브리봇의 주식도 최근 연일 최고가를 경신하며, 3개월만에 6배 높은 4만원대의 상한가를 기록, 8월 14일 기준 현재가 top5에 랭크 되었다.

최근에는 GS홈쇼핑의 전략적 투자와 양사간의 긴밀한 제휴를 통해 출시한 흡입 청소 및 물걸레 겸용 모델인 에브리봇의 ‘3i POP’가 출시함에 따라 에브리봇의 흥행에 연이은 호재로 작용할 것으로 전망된다.

에브리봇 관계자는 “현재 국내 로봇청소기 시장은 연간 30만대 규모로 예측되며, 이는 잠재 시장인 국내 2천만 가구의 1.5% 정도에 지나지 않기 때문에 적어도 의류건조기나 식기세척기 시장만큼의 성장가능성을 지니고 있다.”고 밝혔다. 아울러 “이번에 출시된 3i POP는 로봇청소기 대중화를 위해 GS홈쇼핑과 3년간 손잡고, 소비자의 니즈를 적극 반영시킨 가성비가 뛰어난 제품이다.”라고 전했다.

