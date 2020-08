장제원, 김종인 '5·18 사과'에 "만시지탄, 하지만 다행"

[아시아경제 김혜민 기자] 장제원 미래통합당 의원은 19일 김종인 비상대책위원장이 광주 5·18 민주묘역을 찾아 무릎을 꿇고 사과한데 대해 "5·18 정신을 말하는 것이 더이상 어색하지 않은 정당이 됐으면 한다"고 지지했다.

장 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "당을 대표하는 분이 현지로 내려가 공식 사과하고 5·18 정신을 계승하겠다고 다짐한 것은 만시지탄이지만 다행"이라며 이 같이 말했다.

그는 "고(故) 김영삼 대통령께서 역사바로세우기를 통해 계승하고자 했던 5·18 정신이 그동안 당의 몇몇 인사들에 의해 훼손돼 왔던 것이 사실"며 "당연하고도, 반드시 해야할 일을 하는 것이 왜 이토록 힘들고 오래 걸려야 했는지 돌아봐야겠다"고 말했다.

장 의원은 "이 땅에 다시는 국가 권력이 국민을 짓밟는 일이 없어야 할 것"이라고 덧붙였다. 장 의원은 그간 김 위원장을 공개적으로 비판해왔다.

앞서 김 위원장은 이날 오전 광주 5·18 민주묘역을 찾아 과거 당의 소극적 대응과 일부 정치인의 막말을 사과했다.

그는 "광주에서 비극적 사건이 일어났음에도 그것을 부정하고 5월 정신을 훼손하는 일부 사람들의 어긋난 발언과 행동에 당이 엄중한 회초리를 들지 못했다"며 "표현의 자유라는 명목으로 엄연한 역사적 사실까지 부정할 순 없다. 잘못된 언행에 대해 당을 책임지는 사람으로서 진실된 사과의 말씀을 드린다"고 고개를 숙였다.

그는 "역사적 화해는 가해자의 통렬한 반성과 고백을 통해 이상적으로 완성될 수 있지만 권력자의 진심 어린 성찰을 마냥 기대할 수 없는 상황에서 제가 대표해 이렇게 무릎을 꿇는다"며 말했다, 이어 "호남의 오랜 슬픔과 좌절을 쉬이 만질 수 없다는 것을 안다. 부끄럽고 또 부끄럽다. 죄송하고 또 죄송하다"며 "민주묘역에 잠들어있는 원혼의 명복과 아물지 않고 상처를 보듬고 살아가는 유족들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

