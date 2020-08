코로나 집단 감염 여파, 등교 못한 학교 3곳→689곳 대폭 늘어

11~18일 학생·교직원 96명 확진

전체 확진자 수의 절반 이상 차지

서울·경기 확진자 다수

[아시아경제 이현주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 19일 오전 10시 기준 전국 5개 시도 689개교가 등교 수업일을 조정했다.

교육부에 따르면 등교 수업일을 조정한 학교는 지난달 31일 3개교에 불과했지만 2주 만에 폭발적으로 늘었다. 교회 등 집단 감염이 원인으로 분석된다.

교육부는 11일부터 18일 간 총 96명(학생 83명, 교직원 13명)이 확진 판정을 받았다고 발표했다. 이는 등교수업이 시작된 후 확진 판정을 받은 전체 확진자의 절반이 넘는 숫자다. 특히 서울과 경기지역에서 77명이 발생했다.

전국 시도교육감, 등교 인원 3분의 2 이상 넘지 않기로

학습격차 및 돌봄공백 방지 공동 노력 지속



지역별로 살펴보면 부산은 전체 유치원 및 학교가 등교일을 조정해 313개교로 가장 많았다. 다음 경기 용인시 193개교, 서울 107개교 등이다. 울산과 강원 춘천의 학교도 등교 수업일을 조정했다.

힌편, 이날 오전 부총리 주재로 열린 전국 시도교육감 회의에서 수도권·부산 외 비수도권 지역도 등교 인원이 3분의 2이상 넘지 않도록 방침을 정했다.

아울러 철저한 방역 준비와 학습 격차 및 돌봄공백 방지를 위한 교육부·시도교육청의 공동 노력을 지속하기로 했다. 또 지자체와 함께 300인 이상 대형 원 운영 여부를 집중 점검 할 수 있도록 학원 방역에도 힘을 모으기로 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr