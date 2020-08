[AI 특징주 분석] 코로나 관련주 급등, 유나이티드제약(+29.95%↑), 엑세스바이오(+26.76%↑)...

라씨 매매비서는 매일 아침 증시 인기 키워드와 관련종목을 분석/요약하여 제공하고 있다. 8월19일, 라씨 매매비서 분석에 따르면 코로나19 재확산에 대한 우려가 커짐에 따라 재택근무, 교육 등의 코로나 연관 키워드와 관련주들이 다시금 크게 주목받고 있는 것으로 나타났다.

현재 라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 관련 정보를 한 번에 조회할 수 있는 서비스로, 투자자들은 시장에서 가장 이슈가 되고 있는 키워드와 관련 종목의 AI매매신호 내역을 동시에 확인할 수 있어 매매 결정에 도움을 받을 수 있다.

라씨 매매비서는 구글플레이스토어에서 앱을 다운받으면 매매신호 외에도 실시간 속보 등을 무료로 이용해 볼 수 있다.

엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 49,750 전일대비 11,450 등락률 +29.90% 거래량 8,638,083 전일가 38,300 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 엑세스바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 27.28%이제부터 본격적인 시작이다! 미국, 유럽 처럼 안된다는 보장 없다!!【전문가추천】 3/4분기 '실적 유망' 반도체 관련주 close , 유나이티드제약 유나이티드제약 033270 | 코스피 증권정보 현재가 36,450 전일대비 8,400 등락률 +29.95% 거래량 5,238,390 전일가 28,050 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 유나이티드제약, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승세에 7.66% ↑마지막 입니다! ‘나파모스타트’ 최초로 용도 특허 추진 합니다!!과거의 ‘에이치엘비’가 돌아왔다! 그때 못잡으신분들 지금 입니다!! close , SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 412,000 전일대비 33,000 등락률 +8.71% 거래량 795,157 전일가 379,000 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 주가 40만 1000원 (5.8%)… 게시판 '북적'SK케미칼, 주가 39만 5500원.. 전일대비 4.35%SK케미칼, 검색 상위 랭킹... 주가 0.91% close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 164,500 전일대비 6,500 등락률 +4.11% 거래량 3,273,177 전일가 158,000 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승코스피, 오후에도 반등 흐름 유지하며 2360선현대차 노사, 임단협 본교섭 돌입…"국민 눈높이에 맞는 협상하자" close , 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 38,450 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 10,183,929 전일가 38,500 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 3/4분기 '실적 유망' 반도체 관련주코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주수젠텍, 외국인 1000주 순매도… 주가 8.44% close

