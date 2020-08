[아시아경제 이현주 기자] 한성대학교 사회봉사센터는 교내 상상교양대학 사회봉사 지역네트워크와 함께 1학기 비대면 및 재택봉사 운영 성과 공유회를 진행했다고 19일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 당초 사회봉사 교과목 설계와는 달리 비대면으로 봉사 활동이 진행됐으며 선플 달기, 시각장애우를 위한 도서 입력, 위생 및 교육키트나 착한 장난감 만들기 등 비대면 봉사활동과 헌혈하기, 독거노인께 도시락 배달하기 등 사회적 거리를 유지한 대면 활동 등이 수행됐다. 한성대는 2학기에도 지역 사회, 유관기관들과 함께 사회 봉사 기회를 더 확장할 계획이다.

