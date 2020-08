지난 7월 24일 한국도로공사 전북지역본부 서천(서울방향)고속도로 휴게소 전면 리뉴얼 공사를 완료하였다.

서해안고속도로에 위치한 서천(서울방향)휴게소는 1개월에 걸친 휴게소 전면 리뉴얼 공사를 무사히 마치고 새 단장해 고객들의 큰 호응을 받고 있다.

서천(서울방향)휴게소는 2005년 12월 OPEN 이래 운영되어진 민자 휴게소의 굴레를 벗고 새로운 리뉴얼 공사로 아름답고 멋이 있는 휴게시설로 거듭나게 되었다.

서창산업(주) 서천(서울방향)휴게소 소장 김찬우는 “민자 운영으로 노후화 된 시설을 전면 리뉴얼 개선사업으로 고객 편의시설을 만들었으며, 서비스 향상으로 오시는 고객 한분 한분을 소중히 여겨 최선을 다할 것”이라 밝혔다.

