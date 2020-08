BTS(방탄소년단), 2년 연속 전 세계 가장 지속가능한 ‘글로벌 미래 리더’ 선정

유엔(UN) 경제사회이사회 국제비정부기구인 UN SDGs 협회는 19일 ‘2020 글로벌 지속가능 리더·기업·브랜드 100 리스트’를 발표하며, BTS(방탄소년단)를 2년 연속 ‘글로벌 지속가능 미래 리더 10’에 선정했다.

이번 리스트 발표는 전 세계에서 가장 지속가능한 리더, 기업, 브랜드를 분석하고 선정한 것으로, BTS는 발표된 리더 그룹 중 지난해에 이어 유일하게 2년 연속 선정됨으로써 미래세대를 대표하는 글로벌 지속가능 리더로써 위상을 공고히 하게 됐다.

UN SDGs 협회는 지난해 개최된 지속가능을 위한 고위급 정치회담의 공식 전시기관(Exhibitions Organizer for UN High-Level Political Forum)에 지정되며, 전시 주제에 맞춰 ‘전 세계 가장 지속가능한 리더 및 기업’을 뉴욕 유엔본부에서 발표하며, 전 세계에 명단을 공표한 바 있다.

특히 올해는 193개 유엔 회원국을 대표하는 티자니 무하마드 반데(Tijjani Muhammad-Bande) UN 총회의장이 직접 협회의 SDGs 파트너십 구축과 코로나 대응 노력을 평가하는 서신을 보내오면서, 이를 계기로 2020 리스트가 발표됐다. 선정과정은 전 세계 2,000명 주요 리더, 3,000개 주요 글로벌 기업을 대상으로 10개 기준, 43개 지표를 통해 분석한 내용을 바탕으로 했다.

이번에 선정된 글로벌 지속가능 미래 리더로는 ▷BTS(방탄소년단) 비롯해 세계적 환경운동가 그레타 툰베리(Greta Thunberg)와 케카샨 바수(Kehkashan Basu), 촉망받는 분자생물학자 미란다 왕(Miranda Wang) 등 10명이 선정됐다.

또 함께 발표된 ‘기업 리더’로는 ▷베르나르 아르노(Bernard Jean ?tienne Arnault) LVMH그룹 회장, 엘론 머스크(Elon Musk) 테슬라 CEO, 순다르 피차이(Sundar Pichai) 알파벳 CEO, 프랑스와 앙리 피노(Fran?ois-Henri Pinault) 케어링 그룹 회장, 로이 하비(Roy Harvey) 알코아 CEO 등 30명이, ‘혁신기업 리더’에는 ▷로즈 마카리오(Rose Marcario) 파타고니아 전 CEO, 올리비에 보쏭(Olivier Baussan) 록시땅 설립자 등 10명이, ‘사회·환경 리더’에는 ▷팝스타이자 클라라 리오넬재단 이사장인 리한나(Rihanna), 세계적 탐험가 루이스 퓨(Lewis Gordon Pugh), 인도 변호사이자 환경운동가 아프로즈 샤(Afroz Shah) 등 20명이 선정됐다.

UN SDGs 협회는 올해 글로벌 지속가능 100은 “코로나 19 감염병이라는 전대미문의 큰 위기를 맞으며, 사람들의 삶의 기준이 크게 달라진 것을 주목했다“며, ”이번 리스트는 이러한 상황에서 인류와 지구환경이 나아갈 방향을 제시하는 미래 리더를 발표했다”고 선정 의미를 전했다.

