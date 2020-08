선거개입 논란 끝에 美 연방우체국 비용 절감조치 대선 후로 연기

비용절감 조치 우편투표 방해 논란

드조이 연방우체국장 "대선 이후로 개혁 연기"

[아시아경제 나주석 기자] 논란이 됐던 미 연방우체국 비용 절감 조치가 미국 대통령 선거 이후로 미뤄졌다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 우편투표의 중요성이 커진 상황에서 연방우체국의 비용 절감 조치가 선거 진행에 차질을 줄 수 있다는 우려 때문이다.

18일(현지시간) 루이 드조이 미 연방우체국장은 일련의 비용 절감 조치를 대선 이후로 미루겠다고 밝혔다. 지난 5월 취임한 이후 드조이 연방우체국장은 우편물 정시 배송을 위한 초과근무를 폐지하고 고속 우편물 분류 기계를 없애는 등 일련의 조치를 취했다.

이같은 일련의 비용절감 조치는 코로나19 대유행으로 그 어떤 선거보다 우편투표의 중요성이 커진 상황에서 진행돼 논란이 됐다. 자칫 우편투표 용지가 제때 도착하지 않아 선거에 차질이 빚어질 수 있다는 우려 때문이다.

드조이 연방우체국장을 임명했던 도널드 트럼프 미국 대통령은 그동안은 우편투표에 대해 반대 입장을 밝혀왔다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들에게 "보편적 우편투표는 이전에 보지 못했던 재앙이 될 것"이라면서 "부정선거로 끝나거나, 개표 결과가 나오지 못할 것"이라면서 "선거를 다시 해야할 수도 있다, 누구도 원하지 않고 나도 그걸 원하지 않는다"고 주장했다.

미국 안팎에서는 트럼프 대통령이 우편 투표에 부정적인 입장을 밝힌 것은 유색인종과 젊은 층의 투표를 독려해, 선거에 부정적인 영향이 있을 것을 우려한다는 지적이 나왔다. 실제 트럼프 대통령은 올해 3월 "(우편투표가 확대되면) 공화당 후보는 다시 못 볼 것"이라고 언급하기도했다.

드조이 연방우체국장의 개혁 조치가 연기됨에 따라 초과근무와 우편물 분류 기계 장치 등은 선거 때까지는 일단 유지된다.

드조이 연방우체국장은 "나는 연방우체국의 성공과 이 조직의 장기적인 지속 가능성을 보장할 변화를 만들기 위해 왔다"면서 비용절감 계획이 선거에 영향을 미치려는 것이라는 의혹을 반박했다. 다만 그는 "선거 우편물에 어떤 영향을 끼치려는 것처럼 보이는 것을 막기 위해 이들 계획을 선거가 종료된 뒤로 보류한다"고 밝혔다.

미국 민주당은 우편물 배달과 관련해 드조이 우체국장의 비용 절감 조치를 되돌리기 위해 소송 등 다양한 법적조치에 들어갔다. 이외에도 드조이 연방우체국장은 21일 상원, 24일 하원 청문회에도 각각 출석해 증언해야 한다.

