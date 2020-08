[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 빅뱅 멤버 지드래곤의 누나 권다미가 동생의 생일을 축하했다.

패션사업가인 지드래곤 누나 권다미는 18일 인스타그램에 "HBD"라는 문구와 지드래곤의 계정을 적고 사진 한 장을 올렸다.

이날은 지드래곤의 생일로 공개된 사진은 지드래곤의 어릴 적 사진으로 보인다.

