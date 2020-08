[아시아경제 임주형 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 공직선거법 위반 혐의로 검찰 조사를 받았다.

18일 법조계 등에 따르면 서울동부지검 형사6부(이정섭 부장검사)는 전날(17일) 고 의원을 피고발인 신분으로 불러 비공개 조사했다.

검찰은 이날 고 의원에게 제21대 총선 당시 주민자치위원들의 지지 발언 등이 담긴 선거 공모물을 배포한 경위 등에 대해 물은 것으로 전해졌다. 공직선거법상 동 주민센터의 주민자치위원은 선거운동을 할 수 없다.

앞서 미래통합당 선거대책위원회는 21대 총선 선거운동이 진행 중이던 지난 4월 초 고 당시 민주당 후보가 위법한 공보물을 만들었다며 서울 광진구 선거관리위원회(선관위)에 고발한 바 있다.

구 선관위는 총선을 하루 앞둔 같은 달 14일 고 의원과 선거사무장 등을 공직선거법 위반 등 혐의로 검찰에 수사 의뢰했다.

