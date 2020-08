대구은행, 베트남 호찌민 지점 문 열어

[아시아경제 김민영 기자] DGB대구은행은 베트남 호찌민에 지점을 오픈했다고 18일 밝혔다.

2012년 중국 상하이 지점에 이은 두 번째 해외 점포다.

이 은행 호찌민 지점은 지점장과 국내 직원 2명, 현지 직원 11명이 기업 여신, 외환, 신디케이트론 등 업무를 수행한다.

대구은행은 2014년 베트남 호찌민 사무소를 열었으며 2016년에는 지점 설립 허가를 신청했다.

호찌민 지점 운영을 계기로 대구은행은 인도차이나 금융벨트 완성에 한 발 더 다가서겠다는 의지를 밝혔다.

그룹 차원에서 보면 DGB금융은 라오스, 캄보디아, 미얀마 등에서 소매금융 등의 금융업을 하고 있다. 점차 해외망을 넓혀가고 있다.

김태오 대구은행장은 "베트남에서 호찌민 지점 개점을 시작으로 다양한 사업모델을 구상하고 있다"며 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 힘든 현지 진출 한국기업에 신속한 금융지원을 할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

