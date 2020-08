[종합] 與 "광화문 집회 사실상 방조" 공세에…통합당 "우리가 주최했나, 억지로 엮어"

與, 미래통합당에 '책임론' 제기 vs 野, 집회와 거리 두기

김태년 "통합당, 집회 사실상 방조…국민 앞에 사죄해야"

주호영 "참석 독려 안해…여당 억지 공세"

[아시아경제 임주형 기자] 보수단체 주도로 개최된 8·15 서울 광화문 광복절 집회를 둘러싼 여·야간 설전이 지속하고 있다. 여당은 미래통합당이 이번 집회를 사실상 방조했다며 대국민 사과를 요구한 가운데, 통합당은 '우리가 주최했냐'는 취지로 주장하며 반발했다.

앞서 지난 15일 광화문에서 열린 대규모 집회에는 전광훈 사랑제일교회 목사 등 보수 인사들이 참여했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 국면에서 강행된 이번 집회에 대해 문재인 대통령은 지난 16일 공식 트위터 계정에 쓴 글에서 "코로나 확산을 막기 위한 온 국민 노력에 찬물을 끼얹는 행위이자 국가방역 시스템에 대한 명백한 도전"이라며 "대단히 비상식적인 행태"라고 강도 높게 비판한 바 있다.

이런 가운데 여당에서는 통합당이 집회 강행을 사실상 방조했다며 책임을 져야 한다고 주장했다. 김태년 더불어민주당 원내대표는 18일 서울 여의도 국회에서 열린 당 원내대책회의에서 "전 목사는 방역을 방해하고 코로나19를 확산시킨 법적·도덕적 책임을 져야 한다"며 "통합당은 8·15 집회 강행을 사실상 방조했다. 국민 앞에 사죄하라"고 촉구했다.

김 원내대표는 "홍문표 통합당 의원 등 전·현직의원들이 8·15 집회에 참석했고, 미래통합당 당원들을 대상으로 금지된 8·15 집회에 참석하지 말라는 어떤 지침도 내리지 않았다"고 지적했다.

이날 설훈 민주당 최고위원도 BBS 라디오 '박경수의 아침저널'에서 "통합당이 광화문 집회를 방관 정도가 아니고 오히려 독려한 게 아닌가 하는 생각이 든다"며 "통합당은 이런 사태를 방치한 데 대한 책임을 자신이 스스로 지겠다는 각오로 나서지 않으면 큰일 난다"고 강조했다.

그러나 여당의 이같은 주장에 대해 통합당은 '우리가 주최한 시위가 아니다'라는 취지로 반박했다.

주호영 통합당 원내대표는 이날 대구시당에서 열린 기자회견에서 "(광화문 집회)는 우리가 주최한 것도 아니고, 참석을 독려하지도 않았고, 마이크를 잡지도 않았다"며 "여당이 억지로 엮으려는 공세"라고 했다.

그러면서 "그렇게 치면 고(故) 박원순 전 서울시장 관련 공동 장례위원장을 민주당 이해찬 대표가 맡아서 거기 사람들이 모인 건 훨씬 더 비판받아야 하는 게 아닌가"라며 반문했다.

주 원내대표는 "코로나19가 확산하고 있는 방역 차원에서 그런 집회는 바람직하지 않다"면서도 "문재인 정권의 폭정을 비판하기 위해 나온 그 목소리를 희석하려고 해선 안 된다"라고 강조했다.

김종인 통합당 비상대책위원장은 이날 연합뉴스와 인터뷰에서 "(여당이) 정치적으로 유리하게 이용해 볼까 해서 통합당에 자꾸 쓸데없는 소리를 하는 것 같다"며 "그런 유치한 정치는 그만했으면 좋겠다"고 지적했다.

통합당은 이번 광화문 집회에 대해 거리를 두는 모습을 보여왔다. 앞서 지난 15일 김 위원장·주 원내대표 등 통합당 당 지도부는 집회에 참석하지 않기로 했다. 이날 집회에 참석한 통합당 현역 의원은 홍 의원이 유일했다. 당시 홍 의원은 집회에 들른 이유에 대해 "지역 주민들을 격려차 참여한 것"이라며 "연단에 올라 연설을 하거나 하지는 않았다"고 해명했다.

주 원내대표는 18일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "코로나19가 서울에서 지역 감염이 계속 늘어나서 방역적 측면에서 보면 광화문 집회는 잘못된 것이고, 해서는 안 되는 것"이라고 주장햇다.

다만 "감염 위험과 폭우가 쏟아지는데도 그렇게 많은 사람들이 모여 정권에 반대하고 정권을 비판했다는 그 메시지는 또 달리 봐야 할 것"이라며 "그걸 하나로 묶어 광화문 집회가 잘 됐다, 잘못됐다 이렇게 볼 게 아니다"라고 덧붙였다.

한편 광화문 집회 후 코로나19 신규 확진자 수는 지난 16일 267명, 17일 197명, 18일 246명을 기록해 3일간 누적 확진자 수 700명을 넘어섰다.

정부는 19일 0시부터 서울 경기 인천 등 수도권 지역의 교회에 대해 비대면 예배만 허용하고, 그 외 모임과 활동을 금지하는 등 사회적 거리두기 조치를 강화하기로 했다.

정세균 국무총리는 18일 오후 정부서울청사에서 열린 대국민 담화에서 "지금 방역망의 통제력을 회복하지 못하면 사회적 거리두기 단계 격상까지 검토할 수밖에 없고, 이는 우리나라 경제와 민생에 큰 충격을 줄 것"이라며 "언제 어디서든 감염될 수 있다는 위기의식을 갖고 필수적 외출 외에는 가급적 집에 머물러 달라"며 국민들의 협조를 호소했다.

