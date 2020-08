[아시아경제 김봉주 인턴기자] 군복무 중인 이홍기가 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 확산으로 휴가가 제한됐다며 근황을 전했다.

18일 이홍기는 자신의 인스타그램에 "제발 코로나 진짜 제발 사라져라"라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진에는 청재킷을 입은 이홍기의 모습이 담겼다.

이홍기는 지난해 9월 육군으로 입대해 복무하고 있다.

이날 국방부는 코로나 19 확산 조짐에 따라 앞으로 2주 동안 모든 부대를 대상으로 휴가를 중단하기로 했다.

