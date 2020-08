삼성화재, 올 상반기 순익 4334억원…"코로나로 손해율 개선"(종합)

하반기 수익성 중심의

성장기반 정착 계획

[아시아경제 기하영 기자]삼성화재가 올 상반기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 자동차보험 등 손해율이 개선되면서 양호한 실적을 기록했다.

삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 9,500 등락률 -5.03% 거래량 197,936 전일가 189,000 2020.08.18 15:30 장마감 관련기사 삼성화재, 2분기 영업이익 3879억… 전년比 36.6%↑삼성화재, 상반기 순익 4333억…전년비 1.7%↑ 대형 생·손보사, '코로나' 악재에도 장사 잘했다(종합) close 는 상반기 당기순이익이 4334억원으로 전년 동기 대비 1.7% 증가했다고 18일 밝혔다. 매출액은 9조7657억원으로 지난해 같은 기간보다 4.6% 증가했으며, 영업이익도 4.1% 늘어난 6401억원을 기록했다.

올 상반기 삼성화재의 보험영업이익과 투자영업이익은 모두 개선됐다. 보험영업이익은 지난해 4068억원 적자였으나 올해는 3957억원 적자를 기록하며 적자폭이 줄어들었다. 투자영업이익은 전년 대비 1.4% 늘어난 1조358억원을 달성했다.

상반기 장기보험 위험손해율은 85.5%로 지난해 81.9%보다 3.6%p 악화됐다. 반면 자동차보험 손해율은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 전년 대비 2.8%p 개선된 87%를 기록하며 실적에 기여했다.

삼성화재는 올 하반기 수익성 중심의 성장 기반을 정착시킨다는 계획이다. 장기보험에서는 고수익 담보 중심으로 보장보험료를 확대하고, 자동차보험에서는 갱신율이 높은 직판 채널을 통한 계약포트폴리오 차별화를 유지한다는 방침이다.

아울러 장기보험에서 실손보험 중심 손해액 관리를 강화하고, 판매비 집행 효율화를 실행한다. 자동차보험에서는 진료비 심사기준 및 문제 병원 관리 강화, 정비업체 네트워크 관리 강화를 통한 과잉수리 차단 등으로 손해관리를 정교화하고, 음주운전자 사고부담금 강화, 한방진료수가 심의의결기구 설립 등 손익관련 제도개선 과제를 지속 발굴할 계획이다.

