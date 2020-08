파주병원서 탈출한 사랑제일교회 50대 확진자… 서울 종로구로 이동

[아시아경제 장효원 기자] 서울 성북구 사랑제일교회 예배에 참석한 후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 50대 남성 A씨가 경기도 파주병원 코로나 격리병동에서 탈출해 서울 종로구로 이동한 것으로 알려졌다.

18일 경찰에 따르면 신고 직후 추적에 나섰지만 이날 오후 8시30분까지 환자 소재가 파악되지 않고 있다. 파주시에 따르면 이날 오전 8시쯤 배식을 위해 파주병원 직원이 병실에 들어갔다가 A씨가 없는 것을 확인했다.

파주시와 파주병원은 이날 0시경 A씨가 병원 정문을 나서는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV를 포착하고 경찰에 신고했다.

A씨는 푸른색 계열의 환자복 바지와 흰색 민소매 티를 입고 하얀색 슬리퍼를 신은 채 병실을 나선 뒤 간호사들이 업무를 보는 공간에서는 바닥에 엎드려 기어서 출입문까지 이동한 것으로 알려졌다.

그는 이후 오전 4시30분쯤 파주병원에서 3㎞가량 떨어진 조리읍 봉일천에서 버스를 타고 서울로 이동한 것으로 추정된다. 이어 오전 9시쯤부터 종로구의 한 커피전문점에서 1시간가량 머문 것으로 확인됐다.

경찰에 따르면 A씨는 이 커피숍에서 마스크를 착용했고, 음료를 마실 때만 마스크를 잠깐 내린 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨 검거를 위해 서울 종로구 일대를 수색 중이다.

한편 A씨는 지난 9일 오전 9시 30분부터 오후 2시까지 사랑제일교회에 머물며 예배를 본 뒤 코로나19로 확진돼 지난 15일 파주병원에 입원했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr