국립극단 '화전가' 조기종료…코로나19 방역조치 강화

[아시아경제 박병희 기자] 국립극단이 지난 6일 명동예술극장에서 개막한 연극 '화전가'를 18일까지만 공연한다고 이날 전했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 중앙재난안전대책본부(중대본)가 강화된 사회적 거리두기 조치를 발표한데 따른 것이다.

문화체육관광부는 이날 중대본의 지난 15일 수도권 지역 사회적 거리두기 2단계 격상에 따른 조치로 실내 국·공립시설 운영 중단을 결정한다고 밝혔다. 문체부는 이미 휴관 중인 국립중앙박물관, 국립중앙도서관, 국립장애인도서관에 이어 19일부터 국립민속박물관, 국립현대미술관 등 7개 소속 박물관·미술관·도서관과 국립중앙극장, 국립국악원 등 4개 국립공연기관을 휴관하고 국립극단 등 7개 국립예술단체의 공연도 중단한다고 설명했다.

국립극단은 문체부의 결정에 따라 19일부터 '화전가' 공연을 중단한다. 원래 '화전가'는 오는 23일까지 공연 예정이었다.

'화전가'는 국립극단 70주년 기념 신작으로 배삼식 작가, 이성열 연출 등 최고의 창작진과 예수정, 전국향, 김정은 등 명배우들이 참여해 개막 전부터 화제를 모으며 전회차 매진을 기록했다. 국립극단은 19일 이후 공연 예매자에 대해서는 순차적으로 전액 환불 조치할 예정이라고 밝혔다.

국립극단은 차기 공연 예정작인 '동양극장 2020', 'SEWAT 스웨트: 땀, 힘겨운 노동'의 예매 개시도 잠정 보류한다고 밝혔다. '동양극장 2020'은 9월3~26일 백성희장민호극장에서, 'SEWAT 스웨트: 땀, 힘겨운 노동'은 9월4~27일 명동예술극장에서 공연 예정이었다.

