현빈 '해병대 화보집' 日 재발간…소속사 "법적대응 하겠다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 지난 2011년 국내 발간됐던 현빈의 '해병대 화보집'이 일본서 오는 내달 7일 재발간될 예정인 가운데 현빈 소속사는 법적 대응을 예고했다.

현빈의 소속사 VAST엔터테인먼트 측은 18일 다수의 매체를 통해 국내 출판사 등을 상대로 법적 대응 하겠다고 밝혔다.

해당 화보는 해병대 측이 "(현빈이) 군 복무 중에는 공무원 신분으로 초상권이 적용되지 않는다"며 공익 목적으로 찍었으나 실제 판매가 이뤄졌다.

18일 일본 복수의 매체에 따르면, 드라마 사랑의 불시착 인기에 힘입어 배우 현빈의 병영 화보인 '현빈, 해병대의 날들(ヒョンビン、海兵隊の日)'을 오는 9월 7일 재발행한다.

해당 화보는 2012년 '아름다운 그 남자, 현빈의 해병일기'라는 전자 서적으로 국내 발간됐고 2014년에는 일본 출판사와의 계약으로 오프라인 사진집 형태로 발간됐다. 당시 일본과의 계약에도 현빈의 소속사는 배제됐다.

VAST엔터테인먼트 관계자는 "해당 화보집 발간 관련 어떠한 내용도 전달받거나 공유받지 못했다. 사전 동의 없이 발간될 예정인 화보집"이라며 "해당 내용에 대해 강경하게 법적 대응을 할 계획"이라고 밝혔다.

