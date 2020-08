수입차 부품 전문업체, 제뉴인카앤파츠 협력정비소 30개 돌파

- 기존 판매장려금제도의 마일리지화를 통한 자체 파트너쉽 시스템 구축

- 수입자동차 관련 독자적인 모바일 플랫폼 구축을 통해 사업다각화 의지 밝혀



독일 3사를 비롯한 수입차 브랜드의 정품 부품을 수입, 판매하는 제뉴인카앤파츠 (대표 길형용, 장기덕)가 파트너 정비소 30개소를 돌파했다고 밝혔다.

제뉴인카앤파츠의 길형용 공동 대표는, “전통적인 아날로그 방식의 부품 유통에서 벗어나, 모바일을 비롯한 온라인 서비스를 통한 부품 수발주가 정비소들에게 통한 것 같습니다. 온라인 수발주를 통해 정비소와 부품공급처 간의 업무 부담을 줄일 수 있었고, 더불어 구매 부품에 대한 기존의 판매장려금을 마일리지로 지급했습니다. 누적된 마일리지는 온라인으로 확인이 가능하며 추후 부품구매간 해당 마일리지를 자유롭게 활용할 수 있도록 시스템화 하여 협력 정비소들과 신뢰를 구축할 수 있었다.” 라고 말했다.

또한, 이러한 변화는 국내 수입차 보유고객들을 비롯 보험료 상승이라는 사회적 비용 측면에서도 중요한 변화를 가져오게 되었는데 “정품 부품을 구매하는데 있어서 기존의 복잡한 유통과정을 최소화함으로써 소비자들이 정품 부품을 정가 대비 20~40%까지 할인된 가격에 구매할 수 있게 되었고, 이는 실질적으로 소비자의 수리 비용 부담을 줄여주고 그에 따른 사회적 비용까지 줄이는 효과를 가져왔다."라고 말했다.

길형용 대표는 국내 수입차 부품 유통시장은 여전히 기존 아날로그 방식의 유통구조에 갇혀 있지만 온라인 플랫폼이 가진 효율성을 기반으로 변화하게 될 것이라고 말했다. 이러한 국내 수입차 부품시장의 변화는 지금부터가 시작이라고 밝혔으며 이러한 변화 속에서 제뉴인카앤파츠는 단순 수입차 부품 유통기업에 머무르지 않고 수입차 관련 온라인 플랫폼 사업자로서 입지를 다지겠다고 포부를 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr