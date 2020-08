토즈 스터디센터, 박문각 공무원 모의고사 1개월치 무료 제공해

프리미엄 독서실 대표 브랜드 토즈 스터디센터는 수험전문 교육기업 ‘박문각’과의 제휴를 통해 이달 말까지 9,900원 상당의 박문각 9급 공무원/소방직 모의고사를 토즈 회원들에게 무료 제공한다고 전했다.

8월은 지난 6월을 마지막으로 치러진 2020 공무원 시험에 대한 합격자 발표가 있는 달에다, 2021년 시험 체제를 앞두고 있어 2021년 공무원 시험을 준비하는 수험생이 급증하는 달이다. 박문각 9급 공무원/소방직 모의고사는 수험생들 사이에서도 인기 있는 모의고사로 잘 알려져 있으며, 본인의 현재 실력을 점검해 보는 차원에서 예비 수험생들의 많은 신청이 예상된다.

박문각 9급 공무원/소방직 모의고사는 오프라인에서 반응이 좋았던 월간 모의고사를 그대로 온라인으로 출시한 것으로, 영어 어휘/문법 모의고사, 국어, 영어, 한국사 주간 모의고사, 합격 예측 월간 모의고사 총 3종으로 구성되어 있다. 해당 모의고사는 쿠폰 형식으로 1인 1회에 한정 발급되며, 쿠폰은 토즈 스터디센터 안내 데스크에 신청하면 된다. 신청자는 온라인으로 접속하여 쿠폰에 기재되어 있는 할인키를 입력해 모의고사를 다운로드 받은 후, 출력하여 오프라인 모의고사처럼 이용할 수도 있다.

토즈 스터디센터 관계자는 “토즈 스터디센터를 이용하는 성인 고객이 매년 증가하고 있는데다, 코로나 19로 인해 취업 문이 좁아지자 공무원 시험을 준비하는 성인들이 올해 들어 더 증가했다.”고 전하며, “모의고사 무료 제공과 같이 성인 고객에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있도록 계속해서 노력할 것.”이라고 의지를 밝혔다.

박문각은 48년 전통의 역사와 합격 노하우를 가진 성인 교육 브랜드로, 공무원, 공인중개사, 사회복지사, 편입 등 성인 수험시장 대부분의 영역에서 수준 높은 강의와 모의고사를 제공하는 것으로 정평 나 있다.

