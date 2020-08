선글라스와 오디오의 결합, 색다른 패션템, ‘보스 프레임 알토’ 선글라스

무더운 여름철 옷차림에서 포인트가 되는 패션 아이템 하나를 떠올린다면 당연히 선글라스가 생각날 것이다. 선글라스는 패션 소품뿐만 아니라, 스포츠를 즐길 때에도 상황에 맞는 기능을 탑재해 다양한 형태로 착용하는 모습을 쉽게 찾아볼 수 있다.

프리미엄 오디오 브랜드인 보스(BOSE)는 완전히 색다른 선글라스를 출시했다. 선글라스의 기본이 되는 자외선 차단과 시력 보호는 물론 보스만의 사운드 퍼포먼스로 여름 스타일링에 색다른 포인트가 될 패션 아이템 ‘오디오 선글라스’다.

보스(BOSE)의 선글라스와 사운드 퍼포먼스가 결합된 혁신적인 웨어러블 오디오인 ‘보스 프레임 알토(Bose Frames Alto)’는 여름철 매력만점 색다른 패션템으로 활용할 수 있다.

보스 프레임은 가장 상징적인 선글라스 프레임에 보스 역사상 가장 작고, 얇고, 가벼운 음향 시스템을 탑재하고 있다. 독자적인 오픈이어 설계에 마이크로-어쿠스틱 사운드, 음성 제어 및 개인용 오디오 기능으로 재생 목록, 엔터테인먼트 및 대화를 개인적으로 유지할 수 있다. 음악과 콘텐츠를 스트리밍하고, 전화를 하고, 음성 비서까지 사용할 수 있어 편리함을 더해 주는 ‘핸즈프리’ 제어가 가능하다.

보스 프레임은 개인용 오디오 기기로서 완전 무선 이어폰과 동일한 기능을 수행하며 뛰어난 성능으로 놀라운 청취 경험을 제공한다. 또한, 초소형, 초박형의 음향 패키지는 양쪽 선글라스 다리 내부에 이음새 없이 탑재돼 사용자에게만 사운드를 전달하기 때문에 블루투스 스피커와는 다른 사용성을 전달한다.

터치 및 음성 제어를 위해 선글라스 오른쪽 다리에 초소형 마이크와 다기능 버튼이 탑재되어 전원 온/오프, 모바일 기기와 페어링, 시리나 구글 어시스턴트 음성 비서 연결, 통화 또는 음악을 일시 정지하고 건너뛸 수 있다. 또한, 보스 커넥트(Bose Connect) 앱을 통해 추가적인 제어 기능이 제공된다.

보스 프레임은 최대 99%의 UVA/UVB 광선을 차단하며 무게는 45g에 불과해 여타 선글라스와 동일하게 사용할 수 있다. 균일하게 착색된 렌즈가 기본 장착되어 있으며, 별매 옵션 제품인 비편광 블루 그레디언트 렌즈 또는 편광 실버 미러 렌즈로 쉽게 교체 가능해 취향에 맞게 원하는 스타일로 연출할 수 있다. 두 렌즈 모두 프레임의 모던하고 미니멀한 디자인을 돋보이게 하며, 금 도금된 스틸 힌지와 충전 핀을 포함한다. 또한, 기본 렌즈와 동일한 보호, 긁힘 및 균열 방지 기능을 제공한다.

프레임은 리튬배터리를 탑재했으며 기본 구성품인 포고 핀(pogo-pin) 케이블에 연결하여 충전 가능하다. 평균적인 청취 수준에서 최대 3.5시간 연속 재생할 수 있고, 대기시간 12시간까지 사용 가능하며 2시간 이내에 완전 충전할 수 있다. 또한, 얼룩 방지와 보관을 위해 천 파우치와 휴대용 케이스가 기본으로 제공된다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr