투자자들 인기검색어로 본 예비테마_이재명/2차전지/전기차배터리

AI투자비서 라씨로는 매일 아침 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 키워드와 관련된 종목을 분석해서 제공한다. 인기검색어는 지금 시장의 관심이 어디로 쏠리는지 즉각적으로 알 수 있어 테마보다 한발 더 빠르게 대응하기 원하는 투자자들의 관심이 높은 정보다.

AI라씨로 분석에 따르면, 8월 18일 오전 투자자들은 이재명, 2차전지, 전기차, 5G 관련된 종목에 관심이 높은 것으로 나타났다. 아래에 언급된 키워드 이외에 투자자들은 러시아 백신, 코로나바이러스, 코로나 백신 등의 단어도 많이 검색하고 있다.

투자자들이 많이 검색한 실시간 인기키워드는 매일 아침 9시 20분 라씨로웹 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

에이텍 에이텍 045660 | 코스닥 증권정보 현재가 38,300 전일대비 3,200 등락률 -7.71% 거래량 2,217,946 전일가 41,500 2020.08.18 15:30 장마감 관련기사 에이텍, 검색 상위 랭킹... 주가 0.48%에이텍, 외국인 1만 3000주 순매수… 주가 4.49%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close , 정다운 정다운 208140 | 코스닥 증권정보 현재가 2,585 전일대비 185 등락률 -6.68% 거래량 2,389,058 전일가 2,770 2020.08.18 15:30 장마감 관련기사 【증권가이슈】 경제침체 악재 딛고 '전기차' 판매량 급증과거의 ‘에이치엘비’가 돌아왔다! 그때 못잡으신분들 지금 입니다!!“한국판 뉴딜” 어디까지 생각해 봤니? 금강산관광, 개성공단 가자! close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 433,000 전일대비 11,000 등락률 -2.48% 거래량 768,420 전일가 444,000 2020.08.18 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파"코스피, 코로나19 확산세에 1.45% 하락...2370선K배터리, 경쟁력 1위 향후 2~3년이 좌우…"기술력·인프라 구축 강화"해야 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 150,200 전일대비 4,100 등락률 -2.66% 거래량 466,903 전일가 154,300 2020.08.18 15:30 장마감 관련기사 거침없는 상승세, 2450선 돌파한 코스피…코스닥도 1%대 올라코스피, 개인 매수세에 소폭 상승...'2420선' 유지코스피, 동학 개미의 힘...'2380선' 돌파 close , 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 228 전일대비 20 등락률 -8.06% 거래량 14,119,043 전일가 248 2020.08.18 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 삼성전자 목표가 8만원?! 관련주도 같이 간다 【전문가의견】 친환경 시대, 정말 매력적인 '2차전지 관련주'【전문가추천】 수소경제 활성 앞당겨졌다...'관련 수혜주'는? close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.