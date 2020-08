서부여성발전센터, '사회복지 행정사무원 양성과정' 교육생 모집

서울특별시서부여성발전센터와 서부여성새로일하기센터는 오는 27일까지 경력단절 여성을 대상으로 ‘사회복지 행정사무원 양성과정’ 교육생을 모집한다.

여성가족부의 직업교육훈련의 일환으로 행정기술 습득을 위한 기초 지식 및 이론 교육을 통해 해당 분야에 적합한 사회복지사 양성과 취업 연계를 목적으로 한다.

사회복지행정 관련 분야 취업을 희망하는 사회복지사 2급 이상 자격증 취득 여성을 대상으로 선발할 예정이며, 교육 기간 내 자격증 발급 예정자도 접수할 수 있다.

교육과정은 사회복지 프로그램 기획, 사회복지 행정실무, 슈퍼비전, 사례관리 등으로 진행되며, 교육 기간은 9월 7일부터 11월 5일까지다.

서부여성새로일하기센터는 오는 8월 27일까지 교육생 모집 접수를 진행하고 1차 서류전형과 2차 면접을 거쳐 최종합격자를 발표할 계획이다. 컴퓨터 관련 자격증이나 요양보호사, 간호조무사 자격증 소지자는 선발 시 우대한다.

교육생에게는 교재비가 지원되며 여성인턴제 및 취업을 우선 연계하고 취약 계층은 신한금융희망재단 ‘신한 희망 사회 프로젝트’로 교육참여 수당지급도 가능하다.

사회복지 행정사무원 양성과정에 대한 자세한 내용은 서부여성새로일하기센터로 문의하면 된다.

