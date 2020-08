주머니 속 여윳돈, 수도권 복합개발상가에 몰린다

쇼핑, 외식, 여가, 문화 등 다양한 기능이 혼합된 복합개발단지 인기

고덕신도시에서 처음 선보이는 ‘테마가든과 4개의 이색스트리트가 복합된 테마형 빌리지몰’





정부가 넘치는 유동성에도 ‘아파트’를 대상으로 각종 대책을 내놓으면서 수도권에 위치한 복합개발상가로 여윳돈이 몰리고 있다.

한국감정원의 건물용도별 건축물거래 현황에 따르면, 지난 6월 상업ㆍ업무용 부동산 거래량은 29,077건으로 집계됐다. 이는 바로 직전 월인 5월 거래량(21,918건) 대비 32.7% 상승한 수치이며, 올 상반기 월별 거래량 중 최고 수준이다.

이와 관련해 한부동산 전문가는 “더 이상 주택을 투자 대상으로 삼을 수 없게 되자, 투자자들이 상업시설로 눈을 돌린 것으로 분석된다. 특히 상권 활성화는 물론 안정적인 투자 수익을 기대할 수 있는 수도권 복합개발 상가가 인기가 높다”고 전했다.

MXD(Mixed Use Development) 이라 불리는 복합개발단지는 주거ㆍ상업ㆍ문화시설ㆍ녹지공간ㆍ교통망 등이 서로 유기적인 관계를 갖고 상호 시너지 효과를 발휘하는 방향으로 개발되는 것을 뜻한다. 일본의 ‘롯본기힐스’, 프랑스 ‘라 데팡스’, 미국의 ‘배터리 파크’ 등이 대표적이다.

이러한 복합개발단지는 쇼핑은 물론 외식, 여가, 문화 등 일상 생활에 필요한 다양한 기능이 혼합돼 있으며, 다양한 기반 시설들을 누릴 수 있는 입지 조건을 갖추고 있어 말 그대로 ‘원스톱’ 라이프가 가능하다.

특히 MXD 방식은 주변 인프라와의 연계를 고려해 개발되는 만큼, 교통 여건이 우수하고 주거지 밀집 지역 인근에 조성되는 것이 일반적이다. 여기에 외식, 쇼핑, 예술, 문화 등 다양한 콘텐츠를 갖추고 있어 향후 지역 내 명소로 자리매김 하는 경우도 많다.

실제 ‘스타필드’는 쇼핑뿐만 아니라 스포츠체험시설, 별마당도서관 등 여가시간도 보낼 수 있는 시설도 다양하게 갖춰 소비자가 하루 종일 체류할 수 있도록 했다 이에 연간 2,000만명의 방문객이 다녀가는 국내 대표 복합쇼핑시설로 자리매김했다.

이런 가운데 현대건설이 수도권 남부를 대표하는 고덕국제신도시의 중심상권에서 쇼핑과 외식, 문화, 예술, 여가 등 다양한 기능을 갖춘 복합개발 상업시설 ‘어반그로브 고덕’을 선보여 눈길을 끈다.

테마가든과 4개의 이색 스트리트를 갖춘 ‘어반그로브 고덕’은 단순히 쇼핑을 넘어 휴식과 여유, 힐링, 문화, 예술 등을 함께 소비할 수 있는 상업시설로 조성된다. 이는 고덕국제신도시에서 선보인 프라자 상가나 스트리트몰에서는 확실하게 차별화되는 점이다.

‘어반그로브 고덕’의 중앙에는 포시즌 가든이 배치된다. 왕벚나무 가로수와 팽나무숲, 잔디마당, 바닥분수, 파이어 핏(야외용 화로) 등을 배치해 사계절 자연의 아름다움과 온전한 휴식을 즐길 수 있도록 했다.

중앙공원으로 이어지는 스트리트는 이국적인 분위기를 주는 화려한 색상의 ‘로맨틱 런웨이’, 트렌디한 감성과 음악이 흐르는 ‘팝스트리트’, 365일 다양한 이벤트가 열리는 ‘페스티벌 워크’, 조형물과 분수가 있는 ‘플레이 아지트’ 등 총 4가지 콘셉트가 적용된다. 이를 통해 방문한 고객들에게 다양한 즐거움을 제공하고, 체류 시간 증대에도 도움이 될 것으로 기대된다.

입구 초입에는 유명 디자이너 이재형의 작품 ‘매트릭스 레빗’이 설치된다. 숲 속 정원에서 우연히 마주친 토끼를 콘셉트로 한 이 작품은 높이 약 8m의 대형 조형물로 설치돼 가시성을 높인다. 특히 미디어 파사드가 적용돼 고정된 작품이라는 한계를 넘어, 늘 새로운 느낌과 색다른 볼거리를 제공하는 포토 스팟으로 자리매김할 전망이다.

키즈와 반려견 수요를 위한 특화 시설도 도입한다. ‘키즈멍(키즈&폣) 스퀘어’는 흥미로운 조형물과 놀이시설을 곳곳에 배치해 가족을 위한 놀이 공간으로 구성되며, 반려견과 자유롭게 산책도 즐길 수 있다.

특히 665가구 규모로 조성되는 주거시설 ‘힐스테이트 고덕 스카이시티’와 함께 조성돼, 입주민들은 평일과 주말 상관 없이 단지에서 쇼핑과 여가, 문화를 즐기는 진정한 원스톱 라이프가 실현될 전망이다.

고덕국제신도시를 대표하는 복합개발 상업시설인 ‘어반그로브 고덕’은 고덕국제화계획지구 Ebc-1블록에 지하 1층~지상 3층, 연면적 60,521㎡, 585실 규모에 아웃도어와 인도어, 테라스가 결합된 상업시설이다. 홍보관은 경기도 성남시 분당구 구미동 183번지에 위치한다.

