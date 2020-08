킨도, 신제품 출시 영상광고 공개 및 100% 당첨 이벤트 실시

프리미엄 유아용품 브랜드 킨도가 신제품 밴드형 ‘슈퍼드라이니스’, 팬티형 ‘에어드라이 V2’를 선보임과 동시에 광고 영상 공개와 함께 론칭이벤트를 진행한다고 밝혔다.

킨도가 새롭게 소개하는 신제품 기저귀 슈퍼드라이니스 밴드형은 세컨드라이 테크놀로지를 적용하여 초 단위의 빠른 흡수력과 얇고 가벼운 착용감이 특징이다. 새롭게 업그레이드 된 에어드라이 V2는 흡수력과 역류방지력 모두 업그레이드 되어 기존 제품보다 더 오랜 시간 보송함을 유지할 수 있다.

특히 새롭게 선보이는 두 제품에서 눈에 띄는 특징은 유럽에서 개발한 ‘강력한 역류 방지’ 기능이다. ‘기저귀 역류’는 기저귀에 한 번 흡수된 대소변이 다시 되묻어나는 현상을 말한다. 킨도 기저귀는 이러한 역류를 방지하는 기술을 기존보다 최대 7배까지 개선하여 아기가 느낄 수 있는 불편함을 최소화하는데 주력했다.

금번 공개된 광고 영상은 ‘역류까지 흡수하는 찐흡수기저귀’라는 타이틀을 내 걸고 제작되었다. 영상에서는 ‘일상의 어떤 상황에서도 역류 현상(대소변의 되묻어 남)이 일어나지 않는 킨도 기저귀의 우수함을 직관적으로 보여줄 수 있도록 제작되어 소비자들에게 ‘역류까지 흡수하는 찐흡수’의 중요성을 전달하는데 도움이 될 것으로 보인다.

킨도의 론칭 이벤트는 광고 영상을 플레이해서 간단한 퀴즈를 맞추는 내용으로 진행된다. 경품으로는 500명에게 신제품 기저귀를 무료 1팩 증정하는 한편, 최대 50%의 신제품 할인 쿠폰도 제공한다. 응모자 모두가 당첨되는 100% 이벤트로 큰 인기를 모을 것으로 기대된다.

또한 카카오톡으로 해당 이벤트 페이지의 링크를 친구에게 공유하고 인증하면 추첨을 통해 스타벅스 기프티콘을 증정하는 공유이벤트도 함께 진행된다. 영상은 킨도 공식 유튜브채널, 인스타그램 등을 통해 공개된 상태며 이벤트도 함께 시작되어 오는 25일까지 2주간 진행된다.

킨도 기저귀는 2012년 처음 론칭한 이후로 유럽산 원재료를 사용하고, 유럽의 까다로운 생산공정을 거쳐 완성되는 100% 유럽 완제품인 프리미엄 기저귀로 알려져 있으며, 육아 필수품인 물티슈도 론칭해 판매 중이다.

업체 측 관계자는 “킨도의 신제품 기저귀 출시를 계기로 소비자들이 더 좋은 기저귀를 선택하는 새로운 기준을 제시하고자 한다. 앞으로도 더 우수한 제품 생산을 통해 행복한 육아를 돕는 브랜드가 되도록 노력하겠다”이라며 “또한 이번 론칭 이벤트를 통해 실속 있는 기저귀 구매 기회를 만나시길 바란다”고 전했다.

