아프로존 ‘Aphro-On(아프로온)’, 원활한 비대면 소통과 스마트한 영업지원을 동시에

코로나 19 사태로 인해 사회적 거리두기와 비대면 소통 시스템 등 감염의 위험을 최소화하는 전략들이 우리의 삶에 스며들어 정착하고 있다. 기업들 간에도 이러한 상황에 대비하기 위한 노력을 이어가고 있다. 줄기세포 피부과학을 선도하는 전문기업 아프로존(회장 김봉준)은 최근 ‘Aphro-On(아프로온)’이라는 앱을 선보이며 새로운 온택트 세상을 여는 통로를 제안했다.

‘Aphro-On(아프로온)’은 ‘아프로존에 접속(ON)하라는 의미를 담아 이름 지은 앱으로, 큐레이팅 된 자료와 비대면 소통의 효율을 극대화하는 데 도움을 줄 예정이다. 주요 서비스로는 회사소개, 제품소개, 홍보영상 뿐 아니라 교육영상, 이용 가이드 등이 담긴 자료실이 있어 회원들의 업무 편의성을 높인다.

그룹별 커뮤니티를 갖추어 그룹의 공지사항과 스케줄 확인 또한 간편하다. 채팅방을 통해 사진과 영상을 자유롭게 공유할 수 있다는 점에서 코로나19로 대면영업의 어려움을 겪고 있는 시대 상황 속 언택트 키워드에 부합하는 서비스로 평가되고 있다.

이 외에도 ‘Aphro-On(아프로온)’ 앱은 영업에 필요한 자료를 담고 있다. 클릭 한 번으로 간편하게 방대한 양의 자료들을 확인할 수 있어 영업에 필요한 고객 미팅이나 사업설명에서 활용성이 높다.

‘아프로온’ 앱은 태블릿과 함께 구매할 수 있다. 출시 기념 프로모션으로 선착순 구매 40명에게 다이어리 케이스를 증정한다.

아프로존 관계자는 “코로나19로 대면영업의 어려움을 겪고 있는 상황에서 ‘Aphro-On(아프로온)’은 활발한 커뮤니케이션 창구로 활용가치가 높을 것으로 판단된다”라며 “온택트(Ontact) 시대 회원들의 효율적인 영업을 위해 다양한 서비스를 연구하고 개발해 나가겠다.”고 전했다.

한편, 아프로존은 온택트 트렌드에 발 맞춰 매달 온라인으로 원데이 세미나를 개최하고 있다. 또한 지난 5월에는 비대면 영업시스템 강화를 위한 비즈니스 플랫폼 '스마트 이지 패스(Smart Easy Pass)'를 론칭했다.

