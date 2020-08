코로나19로 주식 부자 순위 변동…김범수, 이재용 제쳤다

[아시아경제 구은모 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 국내 증시가 요동치면서 상장사 주식 부자 순위도 급변했다. 코로나19 이후 비대면(언택트) 관련주 바람을 타고 급등한 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 2,000 등락률 +0.55% 거래량 825,802 전일가 360,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 의 김범수 이사회 의장이 그간 그동안 2위를 지켜온 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 700 등락률 -1.19% 거래량 15,672,548 전일가 58,700 2020.08.14 15:30 장마감 close 부회장을 처음으로 제친 것으로 나타났다.

17일 금융정보서비스 인포맥스에 따르면 김 의장의 지난 14일 기준 보유 상장사 주식 가치는 9조835억원으로 이건희 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 700 등락률 -1.19% 거래량 15,672,548 전일가 58,700 2020.08.14 15:30 장마감 close 회장(17조8435억원)에 이어 두 번째로 많았다. 순위는 작년 말 5위에서 2위로 올랐다.

김 의장의 지분 가치는 현재 기준 9조835억원이다. 작년 말(3조8464억원)보다 5조2371억원, 136.16% 불어난 수준이다. 김 의장은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 2,000 등락률 +0.55% 거래량 825,802 전일가 360,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 지분 14.51%를 가지고 있는데, 코로나19 사태 이후 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 2,000 등락률 +0.55% 거래량 825,802 전일가 360,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 가 네이버와 함께 대표적인 언택트 종목으로 떠오르면서 주가가 약 2.36배 뛰었다.

같은 기간 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 700 등락률 -1.19% 거래량 15,672,548 전일가 58,700 2020.08.14 15:30 장마감 close 이 부회장의 주식 평가액도 7조3518억원에서 7조7452억원으로 5.35%(3934억원) 늘었다. 다만 김 의장의 상승세에 뒤져 주식 부호 3위로 밀려났다.

비대면과 함께 올해 증시를 주도한 바이오의 대표 기업 중 하나인 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 4,000 등락률 -1.30% 거래량 1,037,943 전일가 308,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 의 서정진 회장도 주식 가치가 5조6천194억원으로 96.60%(2조7611억원) 불어났고 순위도 8위에서 4위로 4계단 상승했다. 서 회장이 35.49%를 보유한 셀트리온헬스케어 주가는 바이오 열풍과 대폭적인 실적개선에 작년 말 5만3000원에서 현재 10만4200원으로 두 배 가까이 올랐다.

앞서 이달 초 별세한 임성기 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 306,500 전일대비 7,000 등락률 -2.23% 거래량 126,477 전일가 313,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 그룹 회장도 주식 평가액이 1조4321억원으로 65.06%(5645억원) 증가한 결과 순위가 25위에서 16위로 9계단 점프했다.

'K방역'의 핵심 종목으로 부각된 진단키트 업체 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 221,400 전일대비 52,300 등락률 -19.11% 거래량 6,180,014 전일가 273,700 2020.08.14 15:30 장마감 close 의 천종윤 대표의 경우 작년 말 1457억원이던 주식 가치가 현재 1조526억원으로 622.35%의 폭발적인 성장률로 주식 부호 순위 24위로 급부상했다.

이 외에 게임업체 넷마블(251270)의 방준혁 이사회 의장은 주식 재산이 3조161억원으로 57.47%(1조17억원) 늘었고, 김택진 엔씨소프트(036570)대표의 주식 평가액도 2조2916억원으로 61.18%(8699억원) 증가했다. 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)의 네이버 지분 가치는 1조8696억원으로 63.54%(7264억원) 증가했다. 이 책임자의 부호 순위 역시 20위에서 13위로 7계단 올랐다.

이들과 대조적으로 대기업 오너들은 대체로 부진했다. 서경배 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 196,500 전일대비 9,000 등락률 +4.80% 거래량 795,049 전일가 187,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 그룹 회장은 그룹의 주가 약세에 주식 재산이 4조691억원으로 21.51%(1조1154억원) 감소하면서 순위도 4위에서 8위로 4계단 밀려났다. 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 233,500 전일대비 4,000 등락률 -1.68% 거래량 287,596 전일가 237,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 그룹 회장도 주식 재산의 대부분을 차지하는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 233,500 전일대비 4,000 등락률 -1.68% 거래량 287,596 전일가 237,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 주가 부진으로 인해 지분 가치가 3조315억원으로 10.84%(3686억원) 줄었고 순위도 6위에서 8위로 2계단 내려왔다.

다만 구광모 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 4,000 등락률 -4.44% 거래량 438,723 전일가 90,000 2020.08.14 15:30 장마감 close 그룹 회장은 배터리 업종 대장주인 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 4,000 등락률 -4.44% 거래량 438,723 전일가 90,000 2020.08.14 15:30 장마감 close 화학의 주가 급등에 힘입어 지주사인 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 4,000 등락률 -4.44% 거래량 438,723 전일가 90,000 2020.08.14 15:30 장마감 close 보유 지분 가치가 2조3676억원으로 16.53%(3359억원) 늘어났다.

