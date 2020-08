'1호가' 박미선 "이봉원과 현재 주말 부부, 오랜 만에 본다"

[아시아경제 김정호 기자] '1호가 될 순 없어' 박미선이 남편 이봉원과 주말부부로 지내고 있다고 밝혔다.

16일 오후 방송된 JTBC '1호가 될 순 없어'(이하 '1호가')에서는 최양락이 이봉원을 만나러 가는 모습이 공개됐다.

이날 최양락은 누군가와 반갑게 통화를 한 후 편의점에서 음료수를 구매했다. 이후 그는 한 짬뽕집을 방문했다. 그곳엔 절친 이봉원이 운영하고 있는 짬뽕집이었다.

이봉원의 모습을 스튜디오에서 본 박미선은 "지금 주말부부다. 나도 지금 되게 오랜만에 본다. 건강히 잘 있어서 다행이다"라고 말해 주변에 웃음을 안겼다.

두 사람은 30년이 넘는 우정을 이어오고 있었다. 이에 대해 최양락은 "사랑하는 동생, 사랑하는 동료다. 서로 잘 안다. 개그스타일도 잘 알고 서로 장단점도 알고 약점도 안다. 20대에 봤는데 50대 후반이 됐다"고 소개했다.

더불어 이봉원은 "방송하기 전부터 좋아했던 개그맨이다. 술이 잘 맞다. 오랜만에 만나도 얼마 전에 본 것 같다"고 밀했다. 그런 이봉원의 모습을 본 박미선은 "염색도 안 하고 저러고 나왔냐"고 말했다.

이후 최양락은 이봉원의 짬뽕집에 온 손님들과 사진도 찍어주고 사인도 해주며 열혈 봉사를 했다. 손님들이 돌아가고 이봉원과 오붓하게 술자리를 갖게 된 최양락은 "요즘에 장도연이라는 친구 아냐?"라고 물었고, 이에 이봉원은 "그 키 큰 친구?"라고 안다는 듯 답했다.

이에 최양락은 "그 친구랑 스튜디오에서 이상형 월드컵을 했는데 너를 꼽았다. 섹시하다고 하더라"라고 말했다. 이를 들은 이봉원은 "그 친구 사람 볼 줄 아네"라며 뿌듯해했다. 이어, 스튜디오에서 귀여운 매력의 '초코양락'과 '섹시봉원'을 두고 이상형 다수결이 펼쳐졌다. 팽현숙을 제외한 나머지 김지혜, 장도연, 최수종 등 다수가 '섹시 봉원' 꼽았다.

이를 본 박미선은 "이봉원씨가 외모 부심 대단한데 저렇게 진지하게 말한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편, 1호가 될 순 없어는 매주 일요일 오후 10시 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr