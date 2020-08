응급실 폐쇄, 동선 감염경로 확인 중

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북에서 서울을 자주 방문한 60대 자영업자가 코로나19 확진 판정을 받았다.

16일 전북도 보건당국에 따르면 전날 전북대 응급실을 방문했던 A(65·남)씨가 코로나19 양성 판정을 받아 전북 44번째로 분류됐다.

A씨는 전날 오후 10시 22분께 전북대학병원 응급실을 방문했고 16일 오후 1시께 확진 판정을 받았다.

자영업을 하는 A씨는 지난 12일부터 식욕부진, 어지러움, 가래 등의 증상이 나타난 것으로 파악됐다.

보건당국은 “A씨가 업무상 서울을 자주 방문한 것으로 확인됐다”면서 “핸드폰 위치 추적과 카드 사용내역 등을 조사해 확진자 동선 등 감염경로를 조사하고 있다”고 말했다.

현재 확진자가 다녀간 전북대응급실은 소독을 위해 폐쇄한 상태다.

