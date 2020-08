[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 17일~21일 경남 밀양시 수요 ‘밀양지구(동천) 하천재해예방사업’ 등 49건에 1322억원 상당의 공사입찰을 집행한다고 16일 밝혔다.

입찰은 서울 올림픽기념 국민체육진흥공단 수요 ‘KSPO 스포츠 가치센터 건립 건축공사’ 등 39건을 지역제한 입찰 또는 지역의무 공동도급 대상공사로 집행한다.

이를 통해 조달청은 입찰에서 지역 업체가 공사대금 기준 659억원 상당을 수주할 것으로 예상한다.

지역별 발주량은 경남 541억원, 경기도 188억원, 대전시 148억원 등으로 많다. 이외에 지역에선 총 445억원이 발주될 예정이다.

이번 주 집행예정 공사는 종합심사(간이형 279억원)와 적격심사(1029억원), 수의계약(14억원)으로 각각 집행될 예정이다.

