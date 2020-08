삼성 제친 SK…10대그룹 중 상반기 순익 1위

[아시아경제 박소연 기자] SK그룹이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에도 지난 상반기 삼성그룹보다 더 많은 순이익을 낸 것으로 집계됐다.

LG그룹도 현대차그룹을 제치고 3위에 올랐다. 반면 롯데그룹은 10개 그룹 중 유일하게 적자를 기록했다.

16일 대기업집단 전문 데이터서비스 인포빅스가 10대 그룹의 상장 계열사(금융사 제외, IFRS 별도 기준) 반기보고서를 분석한 결과, SK는 올해 상반기 총 6조1952만원의 순이익을 기록했다.

이는 지난해 같은 기간보다 32.2% 늘어난 것으로, 순이익으로는 삼성을 제쳐 10개 그룹 중 1위다.

SK는 SK하이닉스가 작년보다 43% 증가한 1조9000억원에 가까운 순이익을 냈고, SK이노베이션과 SK도 각각 1조4000억원과 1조원의 이익을 기록했다.

여기에 SK텔레콤과 SK가스, SKC 등 상장사 대부분이 흑자를 기록했다.

인포빅스는 "SK가스와 부산도시가스, SK케미칼 등이 원자재 가격 하락으로 인해 이익이 개선됐다"고 분석했다.

SK 측은 "SK이노베이션의 경우 SK에너지, 종합화학 등 자회사로부터 받은 배당 수익으로 순이익이 난 것"이라고 설명했다.

작년 2분기 7조원이 넘는 순이익을 냈던 삼성은 작년보다 30% 이상 떨어지며 SK에 1위 자리를 내줬다.

삼성전자가 18% 줄어든 5조8281억원의 순이익을 내는 데 그쳤고, 삼성중공업은 4106억원 순손실에서 8949원 순손실로 그 폭이 더 커졌다. 지난해 943억원의 순이익을 냈던 호텔신라는 1064억원 적자로 전환됐다.

SK와 함께 LG의 약진이 두드러졌다. LG는 1년 전보다 90% 증가한 3조565억원의 순이익으로, 현대차를 밀어내고 3위에 올랐다.

LG디스플레이가 작년보다 더 많은 7936억원의 순손실을 기록했으나, LG전자가 작년 두 배(9072억원)의 순이익을 냈고, 지주사 LG도 1조3000억원의 흑자를 기록했다.

현대차그룹은 현대차(-39.4%)와 현대모비스(-68.9%), 기아차(-68.9%) 등 주요 계열사가 코로나19의 직접적인 타격을 받으며 전체 순이익도 43.9% 감소했다.

10대 그룹 대부분이 순이익을 낸 가운데 롯데그룹이 유일하게 순손실을 기록했다.

롯데는 지난해 2분기에는 1조원에 가까운 순이익을 냈으나, 지난 2분기에는 2000억원이 넘는 순손실을 냈다.

롯데케미칼의 순이익이 지난해 4831억원에서 603억원으로 급감했고, 롯데쇼핑이 지난해 366억원의 순이익에서 5000억원의 순손실을 낸 것이 컸다.

10대 그룹 중 순이익이 작년보다 늘어나거나 줄어든 곳은 각각 5곳이었다.

영업이익은 7조8000억원을 기록한 삼성이 1위를 차지했고, SK, 현대차, LG 순이었다.

