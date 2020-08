㈜씨비에이벤처스, 고려대학교 Human-inspired AI & Computing 연구센터와 업무협약 체결

글로벌 액샐러레이터 ㈜씨비에이벤처스 (대표 우광제)는 고려대학교 Human-inspired AI & Computing 연구센터 (연구소장 임희석)와 대학내외의 유망 기술 스타트업의 육성과 성장지원 및 글로벌 진출 등 생태계 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 업무협약은 센터의 인공지능 기술을 활용한 기술창업 및 기술이전 사업화를 촉진하기 위해 국내외 산학연 전문가의 온·오프라인 교류와 유망 스타트업의 비즈니스 고도화를 위한 멘토링, 인도·베트남 등의 투자자로부터 시드머니 유치를 위한 온·오프라인 쇼케이스 운영,수요 기반의 글로벌 비즈니스 파트너의 매칭 등을 통해 학내외 스타트업의 성과확산을 위해 마련했다.

㈜씨비에이벤처스는 대학과 전략적 파트너십 구축을 통해 센터 가족기업에 대한 밀착 성장지원과 함께, 대학 내외의 고려대학교가 육성하고 있는 유망 스타트업 지원을 위해 기술지주회사와 산학협력단과도 협력하여 글로벌 진출 사례를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이를 위해 앞으로 양 기관은 창업, 기술사업화 투자, 보육 전반에 걸친 전 주기적 지원, 해외의 비즈니스 파트너 매칭 프로그램 운영, 인도의 투자자를 활용한 국내 스타트업에 대한 투자 유치 등 다양한 분야에서 우선적으로 협력할 계획이다.

㈜씨비에이벤처스는 글로벌 사업진출과 투자 역량, 보육 등 전 범위에 걸친 스타트업 지원 경험을 바탕으로, 현지의 파트너와의 긴밀한 공조를 통해 수요 사업을 기획하여 성공적으로 진출시켜, 대학의 인공지능기술을 글로벌 사업화로 확산시키는 작은 사례를 통해 차별화된 액샐러레이터로서 자리매김할 예정이다.

